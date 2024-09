Aquest dilluns passat, dia 23 de setembre del 2024, se va celebrar amb alegria una altra edició, la 11, de la jornada sobre activitat física propulsada per l’incombustible Fernando Salom i el seu equip. Ell és un exemple personificat de l’energia i la perseverança que aporta la pràctica habitual de l’exercici. Ha dissenyat i portat a terme diferents programes perquè tothom, sense excepcions, pugui entrenar i armar un exercici físic en concordança amb el seu perfil personal. Sí, sí, estem bé quan borinem, o millor dit, només estem bé quan borinem.

Un cos sa demana moviment, un cos sa té ganes i li ve de gust exercitar les seves habilitats físiques i li dona benestar. Quan no ens ve de gust o no tenim ganes de borinar és que, o potser estem malalts, o tenim alguna mancança que ens impedeix gaudir d’aquest benestar. I això és senyal de mala salut. I a més l’activitat física ajuda a dormir. I ben dormits estem més contents i més competents. Mal dormits valem menys de la meitat i tenim el cap més empanat.

I a damunt, fer exercici, el mateix caminar, és un dels pocs benestars que són sostenibles. No té cap impacte mediambiental. Conclusió, borina per tu i pel planeta.

Contents tornant amb la barca del Llatzeret, vam apostar també per la Pau. Gràcies a totes que feu possible Borina. Si borinem arranjarem el planeta (un somriure de complicitat, per favor).