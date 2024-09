Ring... ring...

- Hola, molt bon dia. Amb qui tenc el gust de rallar?

- Hola, Ferran. Som en Bep Portella. Tu ets en Ferran Andreu, és ver? El germà de na Gemma i n’Àngels.

- Sí, som jo. A què es degut l’honor de la teva cridada?

- És que he de fer el ring... ring de dissabte i he pensat que el podria fer amb tu, ja que ets un camarada col·laborador a aquestes pàgines del diari que ens fa patir tant. Ara fas aquesta secció d’expressions i paraules, i crec que el tema hi diu.

- Bé, som tot orelles, que vol dir que pos tota l’atenció en el que em vulguis explicar.

- Saps, la setmana passada, els antis van moure un escàndol perquè per no sé a quina tele en què informaven de les inundacions as Mercadal es va dir «el Mercadal», amb aquest article lelat, mot que acab d’inventar. Avui faré l’article lelat, idò. Tot d’una vaig pensar amb la gràcia que em fan els catalans que, per fer-ho bé, diuen visitarem sa Catedral o anirem a nedar a sa Vall. Però també em fa pensar amb els líders d’opinió menorquins que diuen sin embargo, pues, entonces, desde luego, en els seus discursos, fins i tot els que porten escrits. T’he de dir que em fa mal escoltar sóc en tost de som, però més me’n fa sentir pues enlloc d’idò o sin embargo en tost de si mateix.

- A jo em passa tres quarts del mateix, que vol dir que em passa el mateix.

- Sí, en relació a «el Mercadal» és curiós el cas, perquè noltros no deim es Mercadal sinó el Mercadal quan ens referim a l’equip de futbol. T’ho dic perquè sé que per tu el futbol és important, i, dintre del futbol, la Unió. No deim es Mercadal, deim el Mercadal, com deim el Ciudadela per referir-nos a aquell equip que ara mateix no sé què és de nom, així amb l’article Fabra davant i el barbarisme darrere. En canvi, si deim el nom sencer empram l’article salat, és s’Atlètic de Ciutadella. També lelàvem els antics, ja que deien el Minerva, el Robur, el Zamora, l’Espanyolet. Arreu de Menorca parlam dels equips de futbol amb l’article literari. Deim el Ferrerries, el Norteño, el Migjorn, el Sant Lluís, el Villacarlos, la Unió, per referir-nos a la Unión Deportiva Mahón, el Menorca, el Seislan. Només salam el nom d’un equip de futbol, ja que no deim l’Alaior, sinó que deim s’Alaior, i m’atreviria a dir que aquest Alaior en realitat seria Alayor. Un detall, Ferran. Alaior s’ha transformat en Lô en moltes coses, fins i tot el batle Benejam s’ha inventat una cueta a l’A inicial, però ningú diu el Lô en el futbol. Jo ja sé que no serà mai el Lô Club Esportiu. La categoria és la categoria.

- Sí, el món del futbol és molt complex i gairebé té un argot propi. Quantes paraules i expressions angleses hem adoptat encara que no surtin al DCVB?

- Moltes. Si estam fora de joc estam en ursai (out side), si anem a treure del racó traurem un corner. L’entrenador és en realitat el mister, el coach per als més moderns. Un penalty és la falta màxima. El mateix esport és football, no pilotapeu. En això dels noms dels esports hi ha una cosa curiosa: deim handbol per hand ball, deim voleibol per volei ball, deim basquetbol per basquet ball, deim beisbol per base ball, deim futbol per foot ball, però en canvi no deim wàterbol, sinó waterpolo, que jo no sé com m’ho he de prendre.

- Sí, Josep. És un misteri per què deim match per dir partit, per noltros, fer matx no és exactament jugar, encara que hi ha futbolistes que en fan, de matx. Encara que la Unió no jugarà mai sa xampions, per què no deim lliga de campions? O el Menorca, que no juga a s’estadi, sinó a l’stadium maonès. Deim es linerman o linier i no es jutge de línia, s’estriker per dir es davanter, temps extra per dir pròrroga. Quan per sa tele fan una repetició de jugada deim que fan es replay, els grans jugadors són anomenats winners...

- Sí, Ferran. Tota sa raó. Deim derby per parlar d’un partit entre dos equips de la mateixa ciutat. Si hi ha dos equips empatats a punts treim el goal average, si un jugador com en Vinicius fa tres gols en un partit, haurà fet un hat trick.

- I si és en Yamal i en fa quatre, un pocker. Als espectadors més fanàtics els diuen hooligans. Si un jugador és molt bo direm que és un crack. O que ha fet un flip flap si enganya al defensa fent-li creure que prendrà cap un cap i pren cap a s’altre. Quan xutam (shot) llançam la pilota a porteria.

- Així és, Ferran. Deim pestes si un locutor diu el Mercadal però contaminem l’idioma amb anglicismes a cada instant.