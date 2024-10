Jope con las noticias... muchas cosas que se hacen mal, bueno más que mal, y aquí nadie da la cara... nadie deja el cargo... nadie dimite... todo con «ocultación de la verdad» o excusas de mal pagador.

Creo que el tema del agua en Maó es muy grave... en cualquier país alguna cabeza habría rodado... pero aquí «ná de ná»... Ah! eso sí admiración y agradecimiento por el gesto de la concejala responsable del tema que dice en rueda de prensa «pongo mi cargo a disposición» pero no dimite ni el Alcalde accepta esa oferta.

Pero, ¿quépiensan los políticos en cuanto a la responsabilidades de sus hechos?

No se si esta cuestión acabará en algo, es decir si habrá asunción de responsabilidad y una explicación clara y transparente del porqué, a no ser que alguien o alguna Asociación o grupo de personas denuncien los hechos ante un tribunal... porque hacerlo ante la Sindicatura de Greuges parece que tampoco va a resolver nada.

Y digo esto por las noticias que nos llegan: parece ser que la Sindicatura de Greuges y el trabajo (buenísimo a pesar de las trabas que encuentran) que realizan no son de interés de nuestro Consell.

Y así van pasando los días, los meses y los años, acostumbrándonos a que aquí nadie es responsable de lo que ocurre... incluso si el error o la falta de sensibilidad, de profesionalidad y de responsabilidad afecte a un gran colectivo y a su salud.

Y así vamos «amuermándonos» y aceptando situaciones que son del todo inaceptables... vaya acabamos siendo un gran rebaño con unos pastores que no miran por nosotros... solo están ahí, bien aferrados a sus sillas y cierran oídos y ojos a lo que pueda suceder y a nuestras necesidades.

2 Estoy muy rabiosa con cuestiones como estas, que por desgracia suman: cada día nos enteramos de una actuación equivocada, una desinformación que lleva a que esto o aquello sea error, unas obras que se paran porque hay un transformador que no debería estar ahí (pero siempre ha estado, desde los inicios), una retirada de licencia porque cuando se dio no se contempló esto o aquello, una desatención que lleva a un grave problema... una falta de asistencia por parte de responsables políticos a las comisiones... falta de médicos... inseguridad jurídica...

Más de una de las que me leéis pensaréis que se me ha ido la cabeza... pero mirar a vuestro alrededor y decirme si no escucháis tristes historias sobre nuestra situación de ciudadanas respecto la atención que nos ofrecen nuestros políticos, que, salvando algunas excepciones, tienen los ojos y los oídos bien cerrados.

Ojalá alguien empiece a aceptar que se ha de recomponer la atención a nuestras necesidades, que alguien de un cop de puny y de una vez recuperemos la confianza en que los que tienen el mando velan por nuestro bienestar y están abiertos a oírnos y a vernos!

Soy muy ilusa ¿verdad?

Que paséis un buen dia.