Tengo 56 años. Si hubiera nacido a 3.579,89 kilómetros de Madrid en línea recta ya estaría muerto. A esa distancia exacta está Yamena, la capital de Chad, y en ese país africano la esperanza de vida es de 53 años. Algo tendrá que ver que el Chad sea el quinto país más pobre del mundo, el 80 por ciento de su población vive en la miseria. Fue colonia francesa entre 1900 y 1960. Y como buenos colonos los franceses esquilmaron todos los recursos que pudieron. En Chad el sistema educativo es precario, mas de 100 niños por aula. En el Chad siguen muriendo mujeres en el parto por la dificultad para acceder a un médico. Y me podía haber quedado más cerca, bastan cuatro horas de avión para llegar a Palestina. Mira tú qué suerte he tenido, suerte suertuda, ningún mérito, de nacer donde he nacido, a pesar de los pesares.

En 1968 mi madre se quitó un peso de encima. En concreto los 3.5 kilos que pesé al nacer. Así que viví solo siete años la dictadura del enano genocida. Si hubiera nacido en 1909 igual me hubiera tocado comerme la guerra del Rif como a mi abuelo Luis, para luego comerme una guerra civil y después chuparme 40 años de oscura y sanguinaria dictadura. Por no hablar de dos guerras mundiales, una pandemia mortal mal llamada «gripe española», una posguerra con hambrunas incluidas y una larga serie de catastróficas desdichas. Mira tú qué suerte he tenido, suerte suertuda, ningún mérito, de nacer cuando he nacido, a pesar de los pesares.

¿Se puede estar orgulloso por las cosas que no nos ha costado ningún trabajo ni esfuerzo? ¿No es absurdo sentirse orgulloso de tener los ojos azules, ser alto, o tener pelazo? Si algo nos cae del cielo, por pura casualidad, ¿tenemos derecho a alardear de ello frente a los que carecen y encima darles consejos de lo que deben hacer para tener lo mismo que nosotros? ¿Cómo pueden hablar de la cultura del esfuerzo los que han nacido entre sábanas de seda acunados por el personal de servicio porque sus padres estaban muy ocupados acudiendo a cenas de copete donde otros padres, que a su vez fueron acunados por otra generación de personal de servicio, intercambiaban vacuas reflexiones sobre cómo aumentar su capital?

Definición de orgullo: «Sentimiento de satisfacción por los logros propios». Estoy orgulloso de ser menorquín, porque emigré voluntariamente a esta isla cuando existían los walkmans, y en ella he currado, en ella han nacido mis hijos, en ella he reído, he llorado y como decía el viejo poema, el sol ha acariciado mi rostro. No estoy orgulloso por no necesitar gafas de lejos, eso es mérito de los oftalmólogos del «Mateu Orfila» que me operaron de cataratas y me dejaron una vista en 4K. Gracias, sanidad pública.

La próxima vez que algún cayetano de voz engolada, o algún pijo altivo y arrogante, os quiera dar un consejo de vida, mandadles a la mierda sin miramientos y después sentíos orgullosos por haberlo hecho. Me da igual su color de piel y el idioma que hablen, los explotadores del mundo y su prole nunca estarán en mi equipo, y me siento orgulloso de decirlo en público. Lúpulo y feliz jueves.