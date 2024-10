Vull ser explícit amb aquest tema, Menorca és campiona nacional pel que respecta al mal manteniment a les seves zones turístiques, i Ciutadella n’és el principal culpable que la balança s’inclini i arrossegui tota l’illa. Mira que a Espanya hi ha urbanitzacions cutres i lletges, però la gran majoria s’han vist afavorides per importants inversions de millora els darrers anys i gaudeixen d’un manteniment més o menys adequat. Mentrestant, a Menorca alguns seguim esperant notícies d’inicis d’obres anunciades fa temps que mai arriben, obres que afecten llocs tan singulars com Cala en Blanes o Serpentona.

Si volgués, hi ha prou contingut com per publicar un llibre amb centenars de fotos ben descriptives de l’estat pèssim de moltes urbanitzacions. Tornant a Ciutadella i ja que hem toca de més a prop, no puc deixar de criticar la monumental desídia que ha regnat durant massa temps a l’Ajuntament, any rere any es repeteixen els mateixos problemes, falta de previsió per tenir-ho enllestit tot de cara a la temporada, inexistència d’un manteniment regular adequat en jardineria, instal·lacions elèctriques, neteja, etc. i poc interès en dur a terme obres de millora d’infraestructures obsoletes, reformes integrals o petites actuacions de millora estètica, en ocasions no son capaços ni de fer el més elemental, que es tapar un clot a l’asfalt o aclarir una vorera aixecada o rompuda.

Altres zones de Menorca també sorprenen pel seu mal estat i la filera d’anys sense que allà s’hi inverteixi, destacant es Canutells. La qüestió, però, es que si comparem la mitjana de la conservació de zones turístiques i madures com Eivissa, Mallorca, Costa Brava, Costa Daurada, Costa Blanca o Costa del Sol, fins i tot amb les zones que puguem considerar les millor preservades de l’Illa, hi sortim perdent. No podem competir amb altres destinacions turístiques com déu mana sense una aposta clara d’inversió pública que, en tot cas, és el que pot desencadenar una posterior inversió privada que revitalitzi zones turístiques en decadència, es el que ha succeït a Platja d’en Bossa i el que està succeint a Magaluf. Si hem d’esperar que les coses arriben per si soles, podem fer-ho asseguts.