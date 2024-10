Directo al grano: al parecer en Mahón se han venido produciendo errores importantes en la gestión del Municipio. Que una parte importante de la población haya estado y, al parecer, aún esté expuesta al peligro de la intoxicación o al envenenamiento por beber agua contaminada por nitratos, es un tema de primera magnitud y de la máxima importancia.

Que la edil encargada de gestionar esta área haya dimitido forzada por su negligencia entra dentro de la normalidad. Pero muchos ciudadanos creen que no basta con esta dimisión ya que la dimensión de lo sucedido es tan grave para la salud general de la población que se necesita llegar más lejos para tratar de depurar responsabilidades aún no desveladas. No se trata ‘de hacer sangre’ pero sí de aclarar cómo ha sido posible que las advertencias no fuesen atendidas debidamente en su momento por quienes son responsables de haberlo hecho y por todas las consecuencias que de ello se pueden derivar.

Ante tal falta de eficacia un Municipio debe de poder contar con recambios en la gestión de lo público. El equipo actual socialista de Mahón gobierna en minoría (8 concejales) mientras que toda la oposición cuenta con una mayoría de concejales (13). Los problemas que acumula la ciudad (el agua potable, reconsiderar la agria recogida de basuras, la lentitud burocrática en urbanismo, la falta de viviendas, la limpieza viaria, dar mayor fluidez a la circulación...) son demasiado importantes para que queden paralizados por falta de una gestión adecuada.

En situaciones de extrema gravedad, y esta lo es, debería ser posible un acuerdo puntual entre los diferentes partidos con presencia en el ayuntamiento para formar algo así como un gobierno de ‘salvación nacional’ para, desde una nueva mayoría, avanzar en la solución de aquellos problemas que sufre la ciudad.

Tanto el PP como Ara Maó cuentan con personas con suficiente peso específico para diseñar el inmediato ‘rescate sanitario’ que necesita la ciudad. Para Jordi Tutzó, Bernardo Pax o Virginia Victori como personas serias, respetables y responsables que son, no debería ser tan difícil llegar a un acuerdo alternándose en la alcaldía y bajo un programa de mínimos. Formar un gobierno de coalición temporal para solventar este problema importante e ineludible debería ser un deber patriótico de todos ellos para con su ciudad. De hecho solo faltan dos años y medio para nuevas elecciones.

El pasado viernes hablé con uno de los protagonistas de la situación que vivimos y me dijo que la iniciativa que le propuse (la que expongo aquí) ya se había hablado pero que contaba con escasas posibilidades de éxito. Al parecer el enconamiento de algunos contra otros es tan fuerte que momentáneamente hace inviable la colaboración entre fuerzas políticas de distinto color porque una de ellas no quiere/puede romper los compartimientos estancos en los que, lamentablemente y de forma irreductible, está instalada. Es el famoso sectarismo improductivo que aleja a los ciudadanos de las urnas porque intuyen que el negocio público es solo cosa de políticos ensimismados que ponen su ideología por encima del interés general de la ciudadanía.

Me dicen que solo si surgieran nuevas informaciones (que podrían estar al caer) podría llegar a ser posible superar este insano y desquiciado enfrentamiento. Esperémoslo por el bien de Mahón.

Notas:

1- Después de muchos años de enfermedad falleció mi cuñado Paco Florit Orfila (de Ca’s Sicres de Mahó), farmacéutico de Fornells. Persona ilustrada y de trato muy agradable fue siempre muy agudo en sus comentarios. En su funeral Manolo Bonet recordó que siempre contó con su colaboración cuando estaba en Ghana.

2- Me alegró mucho poder saludar a Magín Sastre, emblemático y característico bisutero de Mahón. A sus 91 años la comida que más le gusta sigue siendo ‘fava i fideu’. Todo un personaje irrepetible que en los buenos tiempos nos alegraba los vuelos a Madrid con sus ocurrencias y su voz de barítono.

3- «En la mesa el vino es el componente intelectual mientras que la comida es la parte material» («A fuego lento» con Juliette Binoche).

4- «Zapatero ha hecho una gran labor en favor de los presos políticos en Venezuela. Cuando empezó su colaboración con la dictadura chavista había en ese país 77 encarcelados por disidencia. Hoy, hay 1.867. Si su meritorio trabajo sigue, pronto no habrá cárceles suficientes en Caracas» ( Alejo Vidal-Quadras).

5- «The Economist» ya forma parte del ‘fango’ inexistente.

6 - Ya lo dijimos: los ayuntamientos son los culpables de la falta de viviendas, el primer problema de Menorca hoy.

7- Cuatro de los 13 municipios más pobres de Balears están en Menorca. ¿Qué?

8- Balears tierra mestiza: casi la mitad de sus habitantes no han nacido en las Islas ni tienen nuestras tradiciones. Tremendo.