Com a pare d’un alumne de l’IES Maria Àngels Cardona, aquesta setmana em va tocar reunió amb la tutora i mentre xerràvem – finestra oberta per la calor que encara ens feia a l’Illa– de fons, un paisatge idíl·lic i paradisíac i que dona força i prestigi al centre educatiu i a Ciutadella. El Poliesportiu Sant Joan, el pavelló del centre, abandonat, en l’intempèrie i destapat, després de passar-li una ‘fi de món’ per damunt. I d’açò, el passat dia 25 de setembre es van complir ja dos anys, quan un temporal es va endur el sostre i va malferir aquesta estimada instal·lació; emprada no només pels alumnes del Maria Àngels Cardona, també per clubs esportius. I sabeu qui va ser el primer que em va venir al cap? Sí, el conseller d’Educació del Govern balear...

Segur que és un bon homo i que fent dos gins amb ell per Sant Joan (és mallorquí) riuríem eh!! Però clar, l'imaginau en el paper d'alumne del centre? O sigui, a l'hora de fer les classes d'educació física, sense poder-se canviar a un vestidor dignament, ni ells ni elles;ni poder dutxar-se després de l'exercici, per tornar a classe i que no imperi l'olor a 'tigre' dins les quatre parets. Ja m'ho deia en Miquel 'es Moliner',­ el meu barber de quan jo era petit­: «Gomina, sense anar amb el cap aclarit, malament...» Va, ara en serio;fins quan Ajuntament? Fins quan Consell? Fins quan Govern? A l'inici de curs et solen demanar, què vols pel teu fill o com vols que surti del seu centre? Senzillament, em bastaria que sortís amb una educació bàsica, una formació mínima;per exemple, a nivell higiènic. Per cert, jo si fos de l'Ajuntament de Ciutadella sentiria vergonya pel fracàs amb aquesta patètica situació del Pavelló Sant Joan. Sí, sí, ja ho sé, «açò no és competència nostra i bla, bla bla...». Ara bé, si us plantau a Palma, Madrid o a la Lluna i demanau, exigiu i pensau amb els vostres alumnes i la seva dignitat, igual sí avançaríem un poquet. Res, vaig a dutxar-me...