Me gustaría plasmar mis reflexiones sobre un tema que me preocupa profundamente: la crisis del agua en Maó y la gestión deficiente del PSOE al frente del Ayuntamiento. Durante más de un mes, el equipo de gobierno socialista, encabezado por el alcalde Héctor Pons y la ya retirada concejal Dolores Antonio optó por ocultar un informe de Hidrobal en el que se alertaba sobre la presencia de nitratos en el agua y el mal funcionamiento de la desnitrificadora. Este acto no solo es imprudente, sino que además es un claro atentado contra la salud pública. Pese a la gravedad de la situación, no se han tomado medidas contundentes ni se ha comunicado de manera adecuada a la ciudadanía.

Resulta insólito observar cómo el PSOE intenta desviar la atención hacia problemas de hace más de diez años, arguyendo que los primeros avisos sobre la calidad del agua datan de entonces. En lugar de asumir la responsabilidad por su ineficaz gestión, prefieren endosar la culpa a administraciones anteriores. Sin embargo, la realidad es que llevan casi una década gobernando Maó, y su desidia ha sido la causa primordial de la crisis actual. Noticias relacionadas Destinació decadent Más noticias relacionadas Mi intención es simplemente insistir en que lo que verdaderamente importa son los hechos del presente. Ocultar informes cruciales que afectan la salud pública y no comunicarlo es un ejemplo palmario de la falta de transparencia del actual equipo de gobierno. Lo más grave es que, hasta la fecha, no han propuesto solución alguna ni un plan claro para asegurar el suministro de agua potable a los más de 28.000 habitantes de Maó. Surge la interrogante: ¿cuántos otros problemas estarán relegados a un oscuro cajón? No podemos seguir permitiendo que se ejerza el gobierno de esta manera, poniendo en peligro algo tan elemental como el acceso a agua limpia y segura. Los ciudadanos de Maó merecen un equipo de gobierno que asuma sus responsabilidades y abandone la práctica de buscar excusas para enmascarar su incompetencia. Es hora de actuar con la debida transparencia y responsabilidad. Si el PSOE no es capaz de hacerlo, como han demostrado a lo largo de su mandato, tal vez sea momento de que otros asuman el liderazgo y garanticen el bienestar de todos los ciudadanos.