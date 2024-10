En més de 45 ciutats del nostre país els pacifistes han sortit al carrer per protestar contra la masacre que està perpetrant el govern israelià contra els ciutadans palestins a Gaza i Cisjordània. Un conflicte armat enquistat des de fa molts anys, amb diverses ramificacions com pot ser la complicitat dels nostres governants que lliuren ajuda militar als oponents. Recordem, la guerra és un negoci. El negoci de la mort.

Però la pau està sortint al carrer. Cada vegada hi ha més concentracions per tot el món reclamant als nostres representants polítics que aturin aquesta barbàrie. Unes noves dades asseguren que las víctimes a Gaza ja pugen a més de 100.000 persones, molts d’ells criatures. Cossos mutilats, destrossats. Milers de persones sense els recursos bàsics per sobreviure estan morint per la falta d’atenció sanitària més elemental o per desnutrició. Una bogeria.

Dilluns passat un gran nombre de pacifistes vam sortir al carrer. Un gran nombre de pacifistes de Menorca ens vam trobar davant de Santa Maria de Maó reclamant aturar aquesta escandalosa ignomínia. Cal aturar el negoci de la guerra. Cal aturar la banca armada que se lucra del negoci de la mort. Assegureu-vos que amb els vostres estalvis la vostra entitat bancària no inverteix en la indústria armamentística. Demaneu als vostres representants municipals a on guarden els diners de tots els ciutadans.

La plataforma Menorca per la Pau ens seguirem plantant davant de Santa Maria a les 12 cada dissabte. La pau sortirà al carrer.