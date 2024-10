Ring... ring...

-Hola, amigos. Ahora ya estamos los tres. Les agradezco mucho que se hayan avenido para realizar esta videollamada a tres. Seguro que hoy el contador de lectores va a explotar. Ya lo dice el refrán: hablando la gente se entiende. En muchas ocasiones es la falta de diálogo lo que enturbia una relación, dejamos que un pequeño detalle se vuelva enorme solo por no hablarlo, un rumor malintencionado, una palabra equivocada, una sonrisa fuera de lugar, un silencio… un simple olvido, el más pequeño detalle basta para que la convivencia termine en una catástrofe. Y luego la gente, claro, la gente que se alegra del mal ajeno, de la mala suerte del otro. En ocasiones, esta vida es muy miserable.

- Bueno, No te lo tomes así, nosotros encantados de hablar por teléfono. A veces también se pierde por hablar demasiado. Sobre todo, si nuestro curro es hablar.

- Tienes razón, colega. Ya ves, creen que somos una especie de Putin y Zelenski, de Harris y Trump, de Netanyahu y Masoud Pezeshkian. ¡Nada de eso! Lo que pasa es que desde antes de que el mundo fuera jugamos al bien y al mal.

Dime, compañero del alma, ¿en qué religión no hay dualidad? Dios y el diablo. Zeus y Tifon. Ares y Atenea. Thor y Loki. Saturno y Júpiter. Ormuz y Ahriman. Marduk y Tiamak. Wakan Tanka y Manitú.

- ¡Qué bien te explicas, amigo! ¡Cómo te admiro! Llevamos así desde Caín y Abel, que por cierto no existieron

- No lo sabemos. No sabemos si existieron o no existieron, pero sí, entiendo a lo que te refieres. Desde pequeños nos inculcan la idea de la luz y las tinieblas. Ya ves: Caperucita y el Lobo, la madrastra y Cenicienta, la reina y Blanca Nieves, el coyote y Correcaminos, el Pato Donald y el barón Von Sheldgoose, Simba y Scar, Mickey Mouse y Pete el negro, Locomotoro y los hermanos Malasombra, no acabaríamos.

- Te doy la razón porque la tienes. En todos los ámbitos hay enfrentamiento

Ya ves, el mundo es así. ¿Eres de Brad Pitt o Angelina Jolie? ¿Eres de Madona o Sean Penn? ¿Eres de Rihanna o de Chris Brown? ¿Eres d’Elizabeth Taylor o de Richard Burton?

- ¿Y estos quiénes son? seguro que son del siglo pasado, o sea del tuyo. Hay que ponerse al día. ¿De Winter Soldier o el Capitán América? ¿de Magneto o el profesor X? ¿de Batman o del Joker?

- El mundo no sería lo mismo sin la dualidad, la rivalidad… El arte está repleto de pugnas: Mozart y Salieri, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti, Shakira y Gerard Piqué. ¡Y el deporte! Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Cristiano y Messi. Vingegaard y Pogacar. Novak Djokovic y Rafa Nadal. Cassius Clay y Joe Frazier. Sugar Ray Robinson o Joe La Motta.

- No acabaríamos. El indio Gerónimo y George Crook, Jesse James y Robert Ford, Elliot Ness y Al Capone, Maduro y Edmundo González, Stalin y Trotsky, Miguel Boyer y Ruiz Mateos, Edmond Dantés y Fernand Mondego, Jean Valjean y el inspector Javert, Richard Kimble y el teniente Phil Gerard, David y Goliath, Antonio de Orleans y Enrique de Borbón, Wyatt Earp y Ike Clanton, Chiang Kai-shek y Mao Tse-tung, Willem de Klerk y Nelson Mandela, Godse y Gandhi, Jack Sparrow y Héctor Barbosa, Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, El Cid y Ramon Berenguer II.

- Si eres tan amable, continúo yo: Franco y Juan XXIII, Gandalf y Sauron, Lagartijo y Frascuelo, Julio Anguita y Felipe González, Sherlock Holmes y Moriarty, James Bond y el doctor No, Sam Altman y Elon Musk, Raphael y Julio Iglesias, Marisol y Rocío Dúrcal, Lula y Bolsonaro, Somoza y Edén Pastora, Napoleón y el Duque de Wellington, Tesla y Edison,

- No nacemos divididos. Nos dividen. O los Beatles o los Rollings.

- ¡Donde vas a parar, los Beatles le dan mil vueltas a los Rollings! Los Rollings están sobrevalorados.

- Si tú lo dices, ahora no nos encabronemos por una tontería.

- No es ninguna tontería, chaval. La otra noche invitaste a la progre aquella y puso a parir al rey, mejor dicho, a todos los reyes, mientras tú le dabas al bombo.

- Bueno, como responsable de la sección les pido que haya paz.

- Bueno, no me negarás que ser rey es un poco antiguo, pero entiendo que tú seas un poco antiguo, eres de otra generación.

- Ya ves, vas de moderno y progre y no te cansas de poner etiquetas. Claro, eres un sociata enchufado en prime time.

- ¡Mira quién habla! El niño mimado de Aznar.

- Haya paz, señores Pablo y David, haya paz.