Avui és el Dia Mundial de Protecció de la Natural, tot i que aquesta efemèride no és una data oficial de l’ONU, va néixer l’any 1972 de la necessitat de tenir cura del planeta. Un aniversari que passa sense pena ni glòria, malgrat tothom considera que el medi ambient i la seva protecció és un dels principals objectius del nostre pas per la terra. L’ONU va incorporar aquests principis a l’Agenda 2030, un full de ruta pensat per avançar envers el desenvolupament sostenible. Aquest document aprovat l’any 2015 inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir el 2030, i tracta la dimensió social, econòmica i ambiental, i agafa cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances.

Menorca, com la majoria d’indrets, es va sumar a la iniciativa. L’any 2019 el ple del Consell Insular aprovava un document que cercava implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides a l'Illa.

Aquesta estratègia, ralla d’implementar renovables, reduir la dependència de combustibles fòssils, fomentar el transport sostenible, reducció del consum energètic, i també involucrar a les empreses en la transició elèctrica i crear xarxes intel·ligents.

És desolador quan els objectius semblen inabastables, especialment quan les necessitats bàsiques, com l'aigua potable, no es compleixen. Els darrers anys, l’actitud política ha accentuat una desconnexió entre els plans i l’acció real. Les intencions són bones, però no es tradueixen en mesures quotidianes i concretes, i la distància sempre acaba produint frustració. No sabem diversificar l’economia, no recolzem suficientment el producte local, no racionalitzem la pressió que comporta l’activitat turística, o no gestionem eficaçment el transport públic i els residus. El 2030 suspendrem l’examen, segur.

Però en temes de preservació, Menorca ha fet molts esforços. La Declaració com a Reserva de la Biosfera i el Pla Territorial Insular que protegeix gairebé dos terços del territori són testimonis que ens diferencien de molts altres indrets.

Estic Asseguda al passeig marítim de l’illa coneguda mundialment per la seva vida nocturna i per les festes, experimentant que sofreix una sobreurbanització. És el cap de setmana del tancament de les discoteques, i s’han operat vols aeris des de tota Europa.

Les nits d’Eivissa són plenes de joves, de diversitat i de festes, de músiques estridents i d’una energia que sembla no tenir fi. Cada racó de l'illa vibra amb aquesta barreja única de cultures i estils de vida amb llums fluorescents. Però, més enllà de les nits, Eivissa també té aquesta imatge: un paisatge tranquil d’un dissabte assolellat, i una comunitat local que viu un ritme diferent.

També «era maravilloso viajar hasta Mallorca», abans de convertir-se en l’illa més turística de les Balears, els anys abans de les grans urbanitzacions que han afectat considerablement la colònia.

Ens adonem de les coses bones que tenim quan viatgem i veiem altres realitats. Menorca té un encant especial i molta gent que fa feina per cuidar-la i per mantenir viva la seva essència.

Què et sembla si comencem a mobilitzar-nos per conservar-la encara més?