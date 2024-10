En el capítol 4 del Pla Director de l’Aeroport, del 2009 es diu en l’apartat quatre sobre «Necesidades Futuras», de manera textual «La Torre de Control actual no cuenta con las dimensiones adecuadas para alojar tanto los puestos de trabajo, como los espacios necesarios para albergar nuevas instalaciones y sistemas técnicos y de control», és a dir la pròpia AENA fa 15 anys dea que era necessari fer una nova Torre de Control.

Es va anunciar la seva construcció, fins en dues ocasions, primer el gener de 2010, i posteriorment el febrer de 2019 per 4’61 milions d’euros i que estaria operativa el 2021. Finalment el mes de juliol, de 2019 AENA barata d’idea i diu que es farà una Torre Remota que estarà operativa a finals de 2021. Fins aquí les paraules, ara els fets, estem a octubre de 2024 i no tenim la Torre operativa (ja vam anunciar que era impossible desenvolupar aquest projecte al nostre aeroport) des del passat novembre de 2023 el contracte de Torre Remota es troba en suspensió temporal total i la càmera aturada... suposant que arribi a funcionar algun dia la Torre Remota, anem per anys... molts anys.

Des del 2018 fins avui, segons les xifres que apareixen a la pàgina web https//contrataciondelestado.es, AENA s’ha gastat 776.996’26 € per fer les noves oficines a la Terminal, ja que a l’edifici on estaven abans és on estarà la instal·lació de la Torre Remota,

AENA s’ha gastat o s’està gastant en les diferents fases de la sala VIP i la seva ampliació 1.054.731’69 €, fruit de la seva ampliació, les dependències de Cecoa (Centre de Coordinació de l’Aeroport), es traslladen de l’actual Terminal al mateix edifici on hi haurà la Torre Remota, per un import fins ara, de 672.442’18€, en fer reformes a la Torre Física des de 2019 ja duim uns 657.863’08 €, a tot açò hi ha que sumar la canalització de la Torre Remota 37.519’80€, i la seva urbanització 156.800’00€ més tot el material de pantalles, etc per vestir la Torre Remota, sense comptar altres obres i també inversions fetes, entre oficines, Torre Remota, reparacions Torre antiga, Cecoa i sala VIP AENA ja ha gastat 3.400.000 milions d’euros i seguim amb una Torre Remota que no estarà operativa ni en el curt ni mitjà termini i una Torre Física que en paraules d’AENA no és funcional, com hem explicat al principi, amb problemes propis d’un edifici de 55 anys que estava pensat per funcionar 25 o 30, que té amiant i que no es va mantenir correctament per mor que com s’havia de tirar i fer una Torre nova no es trobava necessari invertir en el seu manteniment durant molts anys. Tenim una Torre i uns sistemes que no aguantaran molt més temps, aquest és el problema greu.

Si açò no fos prou, la plantilla de Tècnics de Manteniment de la Torre de Control, que necessiten entre 6 i 12 mesos, un cop contractats, per estar formats i habilitats i ser operatius, és insuficient, amb una mitja d’edat que ronda els 56 anys el que suposa un augment en la freqüència de possibles baixes laborals, la urgència per reforçar la plantilla és inajornable, però sembla que AENA no vol assumir el cost d’una possible nova contractació, o és Enaire?, en canvi, la plantilla de controladors fa uns anys insuficient si que es va reforçar sense problemes.

Com a menorquí em deman, fins quan els nostres representants polítics deixaran passar el temps sense posar-hi solució?, fins quan un tema que és de màxima importància per Menorca i que ha assolit la unanimitat d’ajuntaments, Consell Insular i Parlament Balear en l’aprovació de resolucions apostant per la construcció d’una Torre nova, com es mereix Menorca, serà ignorat pel Ministeri de Transports? Haurem d’esperar que un dia l’aeroport hagi de tancar unes quantes hores per problemes operatius, per actuar?