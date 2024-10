Suele decirse que «no hay mejor defensa que un buen ataque». Lo vemos un día sí y otro también cuando intentamos actualizarnos de lo acontecido desde la última vez que tuvimos noticia. Noticia o desinformación, según sea el caso.

Cada vez que aparece un nuevo episodio de la presunta trama de Begoña y los suyos, aparece la contraofensiva oficial desmintiendo, tergiversando y desinformando sobre lo acontecido. Y los episodios ya son diarios. ¿Estará en los sótanos de La Moncloa la verdadera máquina del fango? Al menos, la presunta mentira está en la boca de la ministra portavoz. Mentira, engaño o desinformación. De la ministra portavoz y del resto de miembros.

Hubo un tiempo en que intenté ser políticamente correcto. Vamos que, en vez de llamarles mentirosos, decía que faltaban a la verdad. Es lo mismo, pero duele menos. Ahora tanto me da. Prefiero ser políticamente incorrecto a que me llamen tonto o ignorante.

Y la oposición sigue estando apagada. Desorientada y desinformada. El último gol se lo metieron sin nocturnidad, aunque eso sí, con alevosía. A pleno día. Con luz y taquígrafos. Es verdad que su voto en contra no hubiera impedido la puesta en libertad de los asesinos de ETA, pero al menos hubieran hecho su trabajo. ¿Qué hacen ahí sentados si no saben lo que votan? ¿Acaso no conocen cómo actúa su contrincante? Y no es el primer gol que les marcan. Los arrestos domiciliarios anticonstitucionales también fueron votados por la oposición. En Mahón, al menos han destapado el agua no potable. Aunque en Balears, siguen convencidos con lo del catalán.

Quienes sí parecen destapar corruptelas son Alvise Pérez, Vito Quiles y sus ardillas. Y ¿será por ello por lo que todos intentan hacerles el vacío, como si de un juego de niños se tratara? Los políticos, tanto derechas como izquierdas, los ignoran. Y los medios de comunicación, también. ¿Por qué tantos en su contra?

¿Estará en funcionamiento otra mal llamada policía patriótica? ¿Se estará preparando un nuevo encierro a las libertades? ¿Se intentará apagar las noticias de presuntas corruptelas en el seno de la familia de Sánchez y de la calle Ferraz con un nuevo confinamiento?

De momento, las mascarillas están más cerca que lejos, de volverse a implantar. Y esta vez a precios de saldo. La ministra de la cosa ya tiene el borrador preparado. Ahora solo falta que el resto firme sin leer, o al menos, sin entender. Y de eso saben un mogollón.

Y antes de que me llamen negacionista, les diré que ya me he vacunado doblemente. Y contra la política, solo con la terapia semanal en esta columna ya estoy inmune.

