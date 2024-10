Aquest fi de setmana passat hi hagut una engrescadora trobada d’experts internacionals en biochar a cas Corvo, una antic palauet, més endavant escola que hi ha en el centre d’Alalaior. Aquesta trobada ha sigut promoguda per un important empresari francès, Emmanuel Javal, propietari del lloc Río de la Plata, en el camí de Binixems, i un expert en biochar, n’Ignasi Cubiñá.

Més de 10 ponents van anar desgranant els beneficis d’aquest carbonet, o carbó vegetal, biochar en anglès, que s’obté per la combustió controlada de massa vegetal, i que té la inestimable virtut d’atrapar humitat i ser seu del creixement de quantitat de bacteris. Aquest carbonet disseminat pels cultius pot ser una gran aportació d’humitat, i també de bacteris que aporten minerals al sòl, i que a la vegada capten CO2 atmosfèric que és el responsable principal de l’escalfament global. Total, que el motiu perquè la trobada va ser engrescadora és perquè en aquest grup d’experts internacionals se va contagiar la convicció que la producció massiva d’aquest carbonet i disseminat a gran escala pels cultius pot ser la solució per regenerar el sòl, millorar el rendiment dels cultius i a damunt reduir la concentració del CO2 atmosfèric i sobretot ser rendible, punt clau d’aquesta iniciativa. Un d’ells en Marc Basany, amb un grup de col·legues han muntat una empresa, Scarabat, amb el concret propòsit de salvar el món davant la greu crisi climàtica, va afirmar rotundament. Molta gent preparada s’ha posat en marxa. Som-hi totes.