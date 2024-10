Els esquitxos bimestrals acostumen a sortir a la secció «Opinión» encara que a un servidor no m’agrada gaire expressar la meva opinió, pel fet que no crec que a ningú li preocupi allò que jo pugui opinar; més tost tenc tendència a rememorar fets passats i fer certes observacions personals, sense major importància.

He observat que darrerament hi ha cotxes que duen una etiqueta a la part de darrere que diu «Xinu Xano, ets a Menorca». Cal suposar que aquesta expressió vol advertir als cotxes que venen darrere que afluixin la marxa, que no cal córrer, ja que, com deia en Serrat, «per arribar tard allà on no passa res».

Hi ha una altra expressió, molt emprada també a Menorca i és «a poc a poc», no relacionada només per a reduir la velocitat dels cotxes, sinó com una filosofia o forma de pensar i de fer a les diverses activitats humanes damunt l’illa.

Tot açò ve a compte per una notícia llegida a «Es Diari» fa uns quants de dies, que venia a dir que a Ciutadella l’oposició demanava a l’actual equip de govern que comprés uns terrenys per tal de fer l’estació d’autobusos tan necessària per a la capital de Ponent. Aquesta notícia m’ha fet recordar que devers 1999 vaig viure una experiència que ara us explicaré. Aquell any Josep Miquel Vidal Hernández –conegut pel ‘Gafas’ i jo vam presentar a una reunió de batles i batlesses celebrada al Consell Insular des Camí des Castell, amb presència del president d’aquell temps, un estudi tècnic relatiu als enllumenats públics amb concreció dels seus consums energètics, dels municipis menorquins, encarregat per l’ IME. A jo em va semblar que les autoritats municipals no estaven massa atents a aquesta presentació, sense sebre el perquè. Posteriorment, vaig saber que el tema més important a tractar era el de la necessitat de projectar i construir les estacions d’autobusos de Maó i Ciutadella. L’estació de Maó no va trigar molt a veure la llum, de manera que tots els autobusos conflueixen al mateix lloc, prop de l’Esplanada, però, pel que sembla, a Ciutadella les coses han anat tan ‘a poc a poc’ que encara avui no hi ha res fet. Podria ser que a Ciutadella les necessitats fossin diferents de les de Maó i, per tant, encara s’ho estan pensant, «Xino Xanu» o «A poc a poc».

Fins un altre dia.