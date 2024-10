Diu el PP de Mallorca que el seu president, Llorenç Galmés, ha estat valent perquè en només un any de govern ha presentat un estudi sobre el límit de cotxes que pot suportar l’illa veïna i ha fet «propostes decisives» per acabar amb les retencions que pateixen els mallorquins cada estiu. Ves per on que també fa un any que governa el PP a Menorca, però aquí, en canvi, encara esperam que es faci l’encàrrec d’aquest treball.

Després de descartar la feina iniciada per l’anterior equip de govern, amb un informe que xifra en el 30 per cent l’excés de cotxes a la ‘general’ entre juliol i agost, la darrera notícia de la Plaça de la Biosfera és que hi ha tres propostes damunt la taula per adjudicar el contracte. Al mateix temps diuen que volen deixar en mans del Govern la redacció d’un reglament per definir com s’ha d’aplicar una hipotètica limitació de vehicles.

A aquest pas, Menorca serà la darrera illa de les Balears que prengui una decisió sobre el nombre de cotxes que hi poden entrar, i açò que no falten arguments per demanar un sostre: té la pitjor xarxa viària —si la comparam amb Mallorca i Eivissa— i ja disposa d’una Llei de Biosfera que li permet actuar amb un simple acord de ple.

Sense entrar a valorar si restringir l’entrada de vehicles és una bona o una mala idea, el govern d’Adolfo Vilafranca juga a despistar. No sembla molt partidari de la idea, però tampoc la descarta. Evita parlar clar i opta per tirar pilotes fora, retardant la decisió el màxim possible. Si en el fons el PP de Menorca està en contra d’aplicar aquesta restricció, per què no ho diu obertament? També tindria arguments per defensar-ho. Per exemple, explicar que no es pot prohibir al turista llogar un cotxe quan les línies i freqüències d’autobús amb les urbanitzacions fan pena i no es poden ampliar amb l’actual concessió caducada.

Tenir la carretera general pendent d’acabar des de fa 17 anys tampoc no ajuda. Que diferent seria circular entre Ciutadella i Maó amb més carrils lents i sense girs a l’esquerra que aturen el trànsit. Potser la sensació d’embús canviaria bastant.