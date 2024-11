No és normal, ho miris per on ho miris, que la portaveu del PP a Ciutadella i exbatlessa, Juana Mari Pons segueixi en el Consell d’Administració de Ports. No s’aguanta que el conseller Lafuente mantingui com a consellera a la cap de l’oposició, mentre deixa fora a l’actual batle socialista Llorenç Ferrer.

I si no n’hi havia prou amb el veto del Govern a l’alcalde, pitjor encara és la justificació del PP de Ciutadella, dient que l’actual batle no té legitimitat, ja que «no va ser escollit democràticament», en presentar-se a les eleccions com a nombre tres. Sembla que algú del PP s’ha perdut la primera classe sobre com funciona la democràcia a Espanya. El nostre sistema democràtic no és presidencialista, és representatiu. El president del Govern central l’escull la majoria dels 350 diputats del Congrés; el president del Govern balear els 59 diputats del Parlament; el del Consell els 13 consellers electes; i el batle de Ciutadella els 21 regidors, i en aquest cas qualsevol d’ells pot optar a ser alcalde. Açò ho diu la llei, que és la que dona i lleva legitimitats.

A Ciutadella en la democràcia recent hi ha hagut 14 batles. Si donéssim per bona l’argumentació del PP fins a cinc serien il·legítims, perquè no es van presentar com a cap de llista. A més de Ferrer, també seria il·legítim Ramón Sampol (2014), que va ocupar el nombre tres del PP; Pilar Carbonero (2009), que fou la dos del PSOE; la popular Assumpta Vinent (1996), que fou la nombre 10; o el socialista Antoni Salvador (1987), que va anar de dos. Vol dir el PP que tots ells són batles il·legítims? Si fos així també ho seria el govern de Sampol, del qual formava part la regidora Juana Mari Pons.

Cal dir que la continuïtat de la regidora del PP a Ports no és il·legítima, ja que segons els estatuts ho pot ser. Ara bé, no té cap lògica. Hi ha 18 vocals. La meitat procedeix de les activitats relacionades amb la mar. La resta són representants dels equips de govern del Consell de Menorca, del de Mallorca, del Govern balear, de l’Ajuntament de Palma, del de Sant Antoni..., i una, només una, no forma part de cap govern i està a l’oposició. Realment, ningú del PP ho veu?