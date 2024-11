El agua es una de las cosas más esenciales para vivir; por algo en los planetas que no la tienen, no hay vida.

Pero en Mahón el agua es mala, no solo por los nitratos, supongo, porque por más detergente y suavizante que le pongas a la ropa en la lavadora; las prendas se quedan con muy mal olor. A veces se nota el mal olor al lavarte los dientes por ejemplo, o ducharte. No es justo que paguemos el mismo precio por un agua insana y apestosa. Nos tenemos que gastar el dinero en comprar garrafas; y luego nos dice el doctor Soler, que lo verdaderamente malo son los plásticos. ¿Qué pretende que nos bebamos el agua apestosa?

Espero que los políticos y técnicos busquen soluciones válidas, porque la mayor parte del pueblo está como yo, muy mosqueada. Llevamos demasiado tiempo mareando la perdiz; así no podemos seguir. No sirve de nada excusarse por los fallos de Hidrobal, o de una concejala que ha dimitido por pudor y salvar el «culo» a alguien más importante.

El alcalde se negó a dimitir, según él por «responsabilidad»; pero solucione el problema de una vez... y si es posible para siempre, no solo hasta que acabe su mandato, y si no hay dinero supriman asesores y festejos inútiles.

Hay quien dice que la culpa es de las basuras que las entierran y con el tiempo se van filtrando para llegar a los acuíferos. ¿Por qué no se queman las basuras? Yo no soy entendida, pero me gustaría saber ¿por qué surgen los nitratos? ¿Por qué no se busca la raíz del problema y se trabaja de verdad para solucionarlo? De poco sirven los análisis casi a diario, para saber la cantidad de nitratos que contiene; nos tienen mal informados, parecemos conejillos de indias: Hoy se puede beber, mañana no.

Yo creo que por el mal olor que desprende tiene que tener algo más que nitratos. Dígannos la verdad, ¿Qué más contiene?