¿Qué es capitalismo? Y tú me lo preguntas, mientras sabes que un currante medio de McDonald’s tiene que trabajar 3.100 años para ganar lo mismo que ganaba el que fue su jefe y CEO de la empresa, Steve Easterbroook. Me preguntas, ingenuamente, qué es capitalismo, cuando sabemos que el 1 por ciento más rico del planeta posee el 50 por ciento de la riqueza mundial. Organizas tertulias de sesudos economistas para explicar las bondades del sistema capitalista, cuando es un hecho probado que el capitalismo potencia la esclavitud y mata las democracias y la libertad porque se nutre forzosamente de la desigualdad y la pobreza para explotar personas y Naturaleza en una loca carrera suicida.

Me susurras, o me gritas, dependiendo del día y de tu estado de ánimo, que el mercado se regula solo, y lo dices aun sabiendo que en un sistema público de sanidad podemos atender a todo el mundo por un coste aproximado de 2.300 dólares por persona, como en España, y en un sistema privado como el de EEUU, que si no pagas te dejan morir en la puerta de urgencias con un tumor en la cabeza, el coste asciende a más de 9.500 dólares.

Insistes, ¿qué es capitalismo? Y te respondo que capitalismo es obsolescencia programada. Que General Electric se cansó de que sus bombillas duraran tanto, e invirtió un dineral para fabricar bombillas que se fundieran antes y vendieron muchas más y los accionistas se hicieron ricos hasta nadar, como cochinos, en charcas de billetes. Y en el capitalismo aceptas sin rechistar que todo lo que compras está diseñado para romperse cuando ellos quieran, para que compres más, que es lo que quieren. Eres un productor consumidor que se hincha a diazepanes para resistir.

El capitalismo es fondo buitre. Capitalismo es casas cerradas y gente sin casa. Capitalismo es la obesidad del pobre por la comida basura y el gasto en bótox del rico que se niega a envejecer porque lo viejo está mal visto. Capitalismo es vender armas a genocidas porque lo que importa no es la vida de un niño palestino, sino el beneficio de los accionistas que fabrican bombas. Eres tú el que me ha tirado de la lengua, se siente.

Capitalismo es que Menorca sea una mina a cielo abierto para la explotación turística. Y cuando nos quedamos sin agua limpia, o sin peces en el mar, nos tirarán como a una colilla y se irán a colonizar otros planetas. Porque el capitalismo es colonialismo. Más capitalismo, a ti te hacen tirar la basura con un penoso sistema puerta a puerta y te dicen, sin ruborizarse, que es para salvar el planeta, cuando saben que un solo multimillonario con su avión privado contamina más en un día que tú en toda tu vida.

Capitalismo, queridos lectores, es matar la conciencia de clase, para que te sientas solo y además te creas que es más fácil que los alienígenas nos invadan que pasar a un sistema poscapitalista. Capitalismo es hacerte creer que son ellos o el estalinismo, como si el estalinismo no hubiera ejercido un capitalismo de Estado que explotaba a su pueblo. Ya paro, que los caracteres se acaban y va haciendo falta mucho lúpulo para pasar un feliz jueves.

