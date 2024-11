Tots els estudis científics diuen que el canvi climàtic farà augmentar els fenòmens meteorològics adversos, que tenen efectes devastadors, ho vam veure el mes d’octubre de 2018 a Sant Llorenç des Cardassar i altres zones de Mallorca, as Mercadal i Alaior el passat 15 d’agost (sense víctimes mortals) i ara al País Valencià, Castella-la Manxa, Andalusia, etc.

Aquests fenòmens són també un risc laboral que ha de ser avaluat i previngut per les empreses per garantir la salut i la vida de les treballadores i treballadores. Vagi per davant el condol a les famílies dels morts i desapareguts i la solidaritat als afectats, així com un reconeixement a tota la gent (bombers, policía local, protecció civil, UME, forces de seguretat de l’estat, personal sanitari, transport d’ambulàncies etc) que s’està deixant la pell per ajudar i fer front a aquesta situació d’emergència, la gran majoria funcionaris.

L’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals inclou entre els principis de l’acció preventiva, que les empreses han de tenir en compte evitar els riscos, avaluar els que no es puguin evitar, planificar la prevenció, adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual i donar les instruccions per aconseguir-ho, i aquí per tant entren perfectament els riscos metereològics, a més el RDL 4/2023, a la seva disposició final primera modifica el RD 486/1997 de llocs de treball, per garantir l’adopció de mesures adhients davant qualsevol risc meteorològic advers, incloent temperatures extremes, per posar un exemple, on queda inclòs com a mesura possible la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores en què concorrin fenòmens meteorològics adversos i no es pugui garantir la deguda protecció. Quan l’AEMET o l’òrgan autonòmic corresponent fa un avís de fenòmens adversos de nivell taronja o vermell el més lògic és aturar l’activitat, de la mateixa manera que es tanquen per exemple escoles o es recomana a la gent que no surti de ca seva, i no circuli amb els vehicles privats, o es suspenen vols, línies de trens, metro o autobús.

Al País Valencià tot i existir avís de l’AEMET de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja i vermell, vàries empreses van mantenir l’activitat laboral, posant en perill les i els treballadors, amb tot el que açò suposa, incomplint clarament la legislació preventiva vigent i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), de manera similar a Menorca, el passat 15 d’agost vaig rebre consultes al meu whatsapp de treballadors de les zones afectades per la DANA (es Mercadal i Alaior) que se’ls deia que havien de presentar-se a treballar, quan ja hi havia carreteres tallades.

Perquè estar afiliat o tenir representació sindical a les empreses és important?, ens podem demanar. Idò bé, aquest pot ser un motiu més, estar informat i tenir una RLT (representació legal dels treballadors) i DPRL (delegats de prevenció de riscos laborals) que davant una situació similar poden assessorar, informar i actuar per garantir la seguretat i salut dels treballadors, de fet l’article 21 de la LPRL permet, davant un risc imminent que els DPRL aturin l’activitat de l’empresa, comunicant la decisió a l’autoritat laboral i la direcció patronal.

En el cas de dia 30 d’octubre, CCOO ja ha denunciat que empreses han obligat persones a romandre o acudir als seus llocs de feina tot i existir un risc greu i imminent i amb un avís de l’AEMET, per la qual cosa demana una actuació a l’admistració perquè investiguin i sancionin les empreses que hagin posat en risc els seus treballadors, arribant a exigir responsabilitats penals, si fa falta.

El treballador/a que davant una situació meteorològica adversa, decideix no anar a la feina o no pot arribar al seu lloc de treball, si les autoritats recomanen no sortir de casa, no pot ser sancionat, ni acomiadat, ni tampoc se li pot descomptar el sou d’aquest día.

La meteorologia adversa, caps de fibló, DANAs, vents huracanats, amb el canvi climàtic augmentaran la seva intensitat i també la seva freqüència, per tant una manera de prevenir i estar preparats davant aquest fenòmens adversos, és tenir-los avalauats i tenir sindicats forts i la gent treballadora organitzada a tot tipus d’empreses. Els mals econòmics i materials potser tenen solució o són reparables, les vides humanes no.

El moviment sindical en general, però el sindicalisme de classe en particular, tenen la lluita contra el canvi climàtic un dels seus objectius i funcions, i és urgent assolir condicions laborals que puguin fer minvar el seu impacte, mitjançant avaluacions preventives que permetin establir protocols d’actuació amb la finalitat de protegir vides humanes. És cert que hi ha avisos en els que finalment la situació meteorològica no es tan dolenta com es deia en l’avís de l’autoritat competent, però millor prevenir que curar, millor aturar l’activitat que després lamentar desenes o centenars de morts.