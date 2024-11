No hi ha dubte, la furiosa gota freda que ha assotat cruelment la comunitat valenciana i més enllà ha tingut dos repercussions que me permetin qualificar de positives.

Una: per tothom ha quedat clar d’una p… vegada que estem patint una crisi climàtica molt greu. Que clarament els fenòmens meteorològics extrems han arribat per quedar-se i que tornaran amb més intensitat i més freqüència. Ara ens ha tocat de prop però darrerament han sigut notícia en molts altres indrets del planeta. Fa poc inundacions a Grècia, a Polònia, a Àustria. I sobretot l’enorme i poderós huracà Milton que ha trasbalsat tota la Florida d’Amèrica. Els negacionistes ja no tenen arguments en contra d’aquesta crua realitat. Fins i tot arribarà el moment que serà delicte negar la crisi climàtica.

L’altra notícia, esperançadora aquesta vegada ha estat la gran onada de solidaritat que ha suscitat aquesta emergència. Milers de persones, i molta joventut, s’han desplaçat a peu i amb dificultats, per ajudar durament en aquest desastre, que per cert de natural no en té res, és un desastre artificial que ha sigut extremat per l’activitat humana, l’escalfament global és el responsable que hagi plogut 500 litres en poques hores, i els cabdals bruts dels torrents han exagerat encara més les mortals inundacions.

I sí, l’alegria és veure com una vegada més davant l’adversitat la majoria dels éssers humans sortim a ajudar, ha passat el mateix moltes vegades abans.

Davant les emergències que ens esperen ens ajudarem uns als altres. Plegats som molt més forts. Gràcies.