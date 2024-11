El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón està acabat políticament, després de la nefasta gestió de la DANA, que ha suposat més de 200 morts. Està qüestionat dins el seu propi partit, el PP, per descomptat per tota l’oposició i sobretot per la majoria de la ciutadania valenciana, que no entén per què no es va enviar abans l’alerta a tothom i què feia dinant amb una periodista mentre molts es morien i altres ho perdien tot.

Malgrat açò, i malgrat la manifestació multitudinària del passat dissabte a València per demanar la seva dimissió, a hores d'ara sembla que està clar que el president Mazón no dimitirà. I no ho farà perquè el PP, que estaria disposat a fer-lo caure, ja que és conscient de la desastrosa gestió, creu que la seva renúncia portaria més problemes que solucions. Una dimissió de Mazón implicaria un buit de poder en un moment especialment delicat, quan encara s'estan cercant desapareguts i encara s'està en la fase de neteja, abans de començar les feines de reconstrucció que permetin tornar a la normalitat. Però és que tampoc s'albira una dimissió a mig termini, ja que si Mazón deixés el càrrec s'hauria d'investir un nou president de la Generalitat en un Parlament on el PP està en minoria. I Vox, després de ser expulsat del Govern valencià, no ho posaria fàcil o el preu seria més alt que fa un any, quan va exigir (i el PP acceptà) suprimir la Unitat Valenciana d'Emergències. D'aquí que sembla que el PP se centrarà a fer una remodelació (més grossa o més petita) del Govern valencià, que permeti blindar a Mazón. Amb tot açò, el PSOE tampoc ha volgut fer llenya de l'arbre caigut. S'ha cuidat molt de no demanar la dimissió de Mazón. Diu que ara no és el moment, que ara el que toca és ajudar, que ja hi haurà temps per les responsabilitats polítiques... però realment sembla que manté aquest discurs perquè sap que si cau Mazón, la peça gran, totes les mirades i peticions de responsabilitats es giraran cap al Govern central.