No penses dedicar ni un segon més que aquests d’ara a comentar res de la DANA que ha sofert el País Valencià.

Hi ha hagut una gota freda, pluges torrencials, inundacions, morts, desapareguts i molts danys materials. Te sap molt de greu. És una desgràcia que esgarrifa. Admires els voluntaris i les aportacions en doblers i productes. Tu mateix has fet una mínima contribució.

S’haurà de mirar si hi ha hagut responsabilitats polítiques i de diferents administracions i, sobretot, fer tot el possible per a la recuperació de la normalitat i procurar que no torni a passar res semblant enlloc. I punt.

A partir d’aquí, tot el que es digui ara sobra. L’oportunisme dels polítics per atacar-se mútuament, de les empreses i associacions per promocionar-se, d’articulistes desproveïts d’inventiva (com tu?) per omplir columnes a diaris, i de cunyats per donar les seves solucions miraculoses i tardanes que, ves per on, ningú no havia reparat. Sentir rallar contínuament a tothom dels danys de la DANA, les seves conseqüències i causes, fa oi i te causa indignació.

Ara és moment d’ajudar, si es vol o es pot, o almanco de callar i no molestar. Ja hi haurà temps per a la xerrameca, els remucs i les propostes a misses dites, tan típic en aquesta terra d’especialistes en tot i capdavanters en res.

