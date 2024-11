Un amic meu, jove i llegit m’ha enviat aquestes reflexions que han alleugerit la meva consternació inicial davant la victòria d’un candidat a la presidència dels EEUU, amb múltiples causes judicials per tot tipus de delictes.

Aquí tenen:

«La política interior dels EUA no ens hauria d’importar gaire. En canvi, la política exterior, sí. No es pot ignorar el paper d’àrbitre de la geopolítica internacional que representa el govern dels EUA. De fet, la importància és tan gran que fins i tot és injust que només el triïn els americans, hauria de ser elegit per tots els ciutadans del planeta.

Seria en Trump un mal menor? L’argument més sòlid a la seva campanya electoral ha estat que farà tot el possible per aturar les guerres. El seu mandat anterior ho corrobora, ja que va ser l’únic president dels EUA en els darrers 80 anys que no ha iniciat cap guerra. Trump també es mostra força escèptic a continuar donant suport a l’OTAN, la qual cosa significa que hi haurà canvis en el panorama bèl·lic actual.

És probable que com tantes altres vegades Trump no compleixi amb la seva paraula ni amb les seves intencions pacifistes en què tanta gent confia. Sobretot quan durant aquestes eleccions dels EUA hi va haver un gir inesperat després de l’intent d’assassinat de Trump. Aquesta foto alçant el puny enlaire, sagnant i envoltat dels seus escortes, va recórrer el món com la pólvora i el va convertir en un messies de la nit al dia, sobretot per als evangelistes que esperen amb ànsies l’Apocalipsi, requisit previ per a la pròxima arribada triomfal del Messies.

Si Trump no compleix la seva paraula, l’únic ‘bo’ d’una possible III Guerra Mundial és que serà la darrera» (un somriure irònic, per favor).

Gràcies, Alexey.