Al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, l’obsessió per controlar el relat li ha costat la imputació per un presumpte delicte de revelació de secrets. «Hay que sacar la nota, si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato», escrivia tot angoixat a una subordinada. Pressionava per treure una nota de premsa amb els missatges privats on la defensa d’Alberto González Amador, parella d’Isabel Díaz Ayuso, cercava un pacte amb la Fiscalia admetent el frau a Hisenda.

A ningú li pot estranyar la preocupació de García Ortiz per controlar l’opinió pública quan aquesta és la primera fixació de qui l’ha triat per al càrrec: el president Pedro Sánchez. Ara tots els intents del seu gabinet passen per canviar el relat i convèncer-nos que la resposta de l’Estat a la catàstrofe de València va ser immediata i que l’ajuda pública va arribar als damnificats des del primer moment.

Ja sabem que, com a societat, tenim poca memòria i d’aquí venen bona part dels mals que patim. Però intentar reescriure la història quan no han passat ni tres setmanes de la tragèdia és com a mínim un insult a la intel·ligència col·lectiva. A veure si el president té el valor de tornar als carrers de Paiporta per explicar als vesins que l’administració no els va deixar abandonats. Els mateixos vesins a qui va acusar de ser militants d’ultradreta organitzats per agredir-lo. El darrer bulo sortit de la factoria monclovita que la Guàrdia Civil ha desmentit.

No deixa de ser sorprenent que el president, amb el seu afany per infiltrar-se a tots els òrgans de poder de l’Estat, inclosa TVE quan no havien passat ni 24 hores de la DANA, faci una crida a la «informació veraç» per combatre les intoxicacions de les xarxes socials «que només cerquen crear el caos, el desassossec i la divisió» de la població. El president que presumia d’aixecar murs al seu discurs d’investidura.

Que a l’entorn digital es generen notícies falses és una obvietat, com també ho és que el relat oficial no pot ser l’única font per arribar a saber el que passa. Que tots ens coneixem.