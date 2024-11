Visc a pocs metres del Canal Salat de Ciutadella, i malgrat que la cartografia del Ministeri no considera aquesta zona inundable, admet que des del desastre de València he pensat més d’una vegada (sense obsessionar-me) què passaria si una DANAdesborda el canal. Cal dir que estic tranquil, entre altres coses perquè visc a un primer pis. Així que no passeu pena per jo, però imagineu que si jo li don voltes, i no és zona inundable, el que deu passar pel cap dels que viuen en àrees amb possibilitats de quedar negades, i han vist el que ha passat a València. Per no dir els que han de reconstruir les cases a les zones on ja n’han passat una grossa. Sense anar més enfora, as Mercadal fa tres mesos.

A València més d'un centenar de persones (gairebé la meitat) varen morir a plantes baixes, soterranis o garatges. Per tant, igual és cap aquí que hem de posar la mirada, per molt que a Menorca hi hagi (inexplicablement) una trentena d'instal·lacions esportives i educatives en zones inundables. Avui en dia les previsions meteorològiques són bastant precises i si n'ha de caure una de grossa se sabrà prèviament, pel que si els nostres governants són previnguts (no com passà a València) ens enviaran l'alerta amb la qual podrem evitar aquests edificis públics situats en zones inundables.Ara bé, l'alerta recomana no sortir de casa, i si aquesta està en zona de risc, aquí és quan es pot presentar un problema. Les autoritats d'arreu ja han anunciat que revisaran les zones residencials on hi ha risc d'inundabilitat, encara que s'admet que serà difícil demolir habitatges que estan en zones de risc, encara que hi ha precedents. El que seria una temeritat seria construir nous edificis en aquestes àrees, ja sigui una ampliació com la de l'aeroport de Barcelona o una promoció de xalets a Màlaga. Aquí a Balears el PP, que fins fa quatre dies s'obria a permetre construir en zones inundables, s'ho està replantejant.Ara bé, em tem que la cosa es vagi oblidant i que torni a primar com sempre l'interès econòmic. I s'acabi ampliant en zona inundable l'aeroport del Prat, es facin en zones de risc nous xalets a Màlaga o nous habitatges a Menorca.