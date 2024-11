Potser ja sabran, perquè ha sigut notícia en els grans mitjans de comunicació, que un grup important de negacionistes han amenaçat de mort al professor i científic Fernando Valladares. Per quin motiu es preguntaran? Simplement perquè aquest biòleg és un referent mundial en la conscienciació de la greu crisi climàtica.

Sí, sí, cal que tots sapiguem el que està passant, per què el clima està desbocat, per què cada vegada hi ha fenòmens meteorològics més extrems.

El Dr. Valladares, al costat d’altres activistes, està portant a terme una gran labor fent xerrades, declaracions per la televisió, vídeos per les xarxes socials per alertar de la greu situació en què ens trobem. I això no agrada a molta gent que no volen veure, malgrat totes les evidències científiques, i totes les evidències que tothom ja pot observar directament sobre la crisi climàtica. I per què no ho volen veure? Simplement perquè no sempre volem veure la veritat de les coses que ens obliga a canviar la nostra manera de viure. La veritat fa mal quan ens obliga a repensar dràsticament el nostre estil de vida. I en comptes de mirar directament el problema rebutgem violentament al qui ens està advertint d’aquest. No, no podem continuar negant la realitat.

La bona notícia és que, els negacionistes són minoritaris davant la immensa majoria d’entitats i associacions, més de 850, que han manifestat el seu suport a la feina de divulgació de la veritat climàtica del Dr. Valladares. Gràcies, Fernando, estem amb tu.