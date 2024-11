Ring... ring...

- ¿Es esto el cuartel general de Donald Trump?

- Yes, One of many. What do you want?

- ¿Podría hablar con el futuro presidente?

- Eres Portella, ¿no? Ya te atiendo yo, esto está lleno de chicos y chicas nuevas, ¿en qué puedo servirte?

- Lo de siempre, Pacheco. Quiero hablar con tu jefe Trump.

- Tus deseos son órdenes. Por cierto, vaya chasco me llevé.

- ¿Con lo de Kamala?

- ¡No! Con lo de Nadal. El jefe estuvo viendo el partido contra el holandés, llorando. Es que es muy sensible mi jefe. La prensa liberal ha creado el mito del supervillano, pero en realidad es un trozo de pan.

- ¿Me lo pasas o qué?

- Hola, bonic jorn de tardor. M’he llevat a l’alba per no perdre’m cap de les hores de felicitat que m’assaonen el cor.

- Bon dia, senyor Trump. Ja veig que les classes de ‘Duo Lingo’ comencen a donar fruits. Parla molt bé el català. Sap alguna frase més?

- I tant! Ara estic llegint el Martí Pol aconsellat pel meu amic Puigdemont. Tot en l'amor s'emplena de sentit. La força renovada d'aquest cor tan malmenat per la vida, d'on surt sinó del seu immens cabal d'amor ? Apa, digui, Portella, què vol? És que l’hauré de posar en nòmina, cada setmana, no falla. Jo ja li dic al Johnny Pacheco: encara no ha trucat el Portella, oi? Digui, albiro que em vol preguntar pels nomenaments, no és així?

- No és molt fort posar l’home més ric del món de número dos? No creu que només mirarà pel ell?

- Musk és eficaç, la seva missió és treure al carrer la meitat dels funcionaris de Washington, hem de reduir l’administració a la mínima expressió perquè així els homes de negocis podran desenvolupar tot el seu potencial, i quin millor exemple que l’amic Elon? A més, no diuen vostès, els lliberals, que els rics són el poder a l’ombra? Doncs, aquí el té. I què em diu del nebot del president Kennedy? A aquest el faré ministre, a Europa els diuen ministres, oi? Ministre de Sanitat. Ell va ser un heroi durant la covid, va combatre contra la vacunació assassina perquè només Déu nostre senyor pot disposar de la vida.

2 - Encara estam així? Encara amb el rotllo del llexiu? Ja sé que el nou ministre de Sanitat és un negacionista, però es van morir més d’un milió d’estatunidencs mentre vostè es feia net les mans.

- No diuen els lliberals que hi ha un problema de sobrepoblació al món? Alguna cosa s’ha de fer, oi? A més, en el gabinet tindrem tres compatriotes seus: el Bosé, el Pàmies i l’Iker Jiménez. Ja veurà, ja. S’ha acabat malversar en la sanitat pública quan podem tenir la millor sanitat privada del món. I què me diu del nou ministre de l’energia? El Chris Wright és el millor, directiu de petrolieres i fundador de la Liberty Energy, l’empresa que extreu combustibles fòssils a través del fracking, o sigui de la ruptura de roques. Amb ell tornarem als combustibles fòssils i deixarem de parlar del canvi climàtic. Ja ho diu el Wright: «el canvi climàtic és un invent dels científics».

- I què em diu del Marco Rubio i del Pete Hegseth?

- I què li he de dir? El Rubio reforçarà l’embargament a Cuba i Veneçuela i prepararà el xoc definitiu amb Xina i Iran. És la seva missió. El Pete ja organitza la nova creuada judeocristiana contra l’Islam. Per cert, ja veig que no m’ha preguntat per Matt Gaetz, que serà el nou fiscal general. Qui millor que ell, que està investigat per tràfec de menors, per portar els trenta casos contra mi que encara romanen pendents. A més, si algun d’aquests arriba al Tribunal Suprem, ja està tot controlat. Tot està controlat, amic Portella. Al governador de Carolina del Nord, el Black Robinson, el posaré com a cap de l’FBI. Un altre artista en el futur equip serà Stephen Miller, sotsdirector polític de la Casa Blanca, el que va defensar la posada en marxa de plans de deportacions massives. Com a cap de la intel·ligència posaré a Tulsi Gabbard, que havia estat del Partit Demòcrata. No és que sigui res de l’altre món, però només per molestar la Kamala ja serveix. Ella tindrà un únic objectiu: preparar l’esmena Trump a la Constitució i anul·lar la prohibició del tercer mandat presidencial. No pot ser que el món es perdi un estadista com jo. Per cert, estic donant voltes al nomenament d’un secretari d’estat d’emergències i grans catàstrofes. No tindria vostè cap idea?

- Home, a Espanya tenim un tal Mazón que potser...

- Sí, ja em va cridar el Feijóo per saber si el voldria.