El lector em disculparà per les al·lusions personals d’aquest esquitx.

Mon pare, Jaume Tudurí Sintes –‘es llauner’ i també ‘s’electricista’– va néixer el dia 14 de novembre de 1910, as Castell. Ell deia que d’al·lot havia sentit a l’Ateneu des Castell un home que deia que prest podrien sentir rallar des de Barcelona, sense fils. Just catorze anys més tard del seu naixement començaven les emissions radiofòniques a Espanya, a través d’EAJ-1, Ràdio Barcelona, ubicada inicialment a l’hotel Colón de la plaça de Catalunya, i que va passar posteriorment al carrer Casp, molt a suvora. L’artífex tècnic d’aquesta emissora va ser José Maria de Guillén Garcia, enginyer industrial que havia anat a París a aprendre aquesta nova tècnica ja implantada a l’estranger. Allà va conèixer altres tècnics amb qui va seguir tenint contacte personal i epistolar, entre ells Maurice Déribéré (sí, les tres ‘E’ accentuades) qui va ser un destacat especialista en el camp de la llum i el color i que va visitar vàries vegades Menorca, per mor dels monuments megalítics, una de les seves aficions, i que va fer amistat amb un vell i estimat professor meu, D. Joan Hernández Mora.

Passant el temps, i atesa la meva dedicació professional a la luminotècnia, el professor Hernández em va comunicar les seves relacions personals amb Mr. Déribéré per mor dels estudis de Maurice sobre uns gravats rupestres de Menorca, treballs publicats a la «Revista de Menorca», «El Iris» i altres publicacions franceses. Uns anys més tard i coincidint amb el cinquantè aniversari de Ràdio Barcelona, el vam convidar a un Simposi sobre llum i visió (1974) i va ser quan el vaig conèixer personalment. Un dia, dinant a un restaurant de Miramar, on hi havia els estudis de Televisión Española, em va demanar què en sabia jo d’un antic amic seu, José Maria de Guillén Garcia, l'enginyer que va muntar Ràdio Barcelona i li vaig dir que havia mort feia poc. El que no li vaig dir és que durant un parell d’anys jo havia fet de «negre» d’ell a la «Revista Electrotécnica», de la que vaig arribar a ser director, (fer de «negre» és escriure en nom d’una altra persona).

Ja podeu veure que el món és un mocador. Del naixement de mon pare un dia 14 de novembre, el de la primera emissió de ràdio a Espanya el mateix dia catorze anys més tard, fins arribar al creador de Ràdio Barcelona EAJ-1, passant per Maurice Déribéré i Joan Hernández Mora.