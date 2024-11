A Menorca hi ha més de 10.000 piscines. Surt a una per cada deu persones empadronades, un dels percentatges més grossos d’Espanya, on la mitjana està a una piscina per cada 37 habitants.

Com demostren les dades, la moda de les piscines no és passatgera. Tothom en vol una a casa seva i el que s’ho pot permetre se la fa. Proliferen els establiments hotelers que ofereixen habitacions amb piscines individuals, el que fa que hi hagi complexos que tenen tantes piscines com quartos de bany. I després hi ha aquells agroturismes, els que viuen de la Menorca natural i sostenible, que per no quedar enrere també les construeixen de set en set o de nou en nou. Poc importa si havien de ser estanys i si s’han fet il·legalment, l’Ajuntament ho resoldrà i dirà que ho ha fet amb «criteris tècnics».

La cosa comença a sortir de mare, en una illa on el punt més enfora de la mar deuen ser com a molt uns 10 quilòmetres, a manco de deu minuts en cotxe. En el darrer any s’han construït a Menorca fins a 130 noves piscines, segons les dades del Cadastre, és a dir una cada tres dies.Quasi res, entre ahir i demà en tindrem una de nova i a final de setmana ja seran dues. I així, van passant els anys i anem omplint cada cop més piscines amb una aigua cada vegada més escassa.

Ara el Govern ha anunciat que pujarà el cànon per penalitzar els grans consumidors d’aigua, afectant sobretot els hotels i les grans mansions. Benvinguda sigui la iniciativa, però em sembla que la mesura servirà més per recaptar doblers al Govern, que no pas per reduir el consum d’aigua, ja que la gent que té doblers (sigui com a turista o com a particular) estarà disposada a pagar un poc més, a canvi de continuar gaudint de la seva piscina.

Un pot entendre que amb la calorada que fa els estius, i la cosa anirà a més, la gent vulgui tenir un lloc per refrescar-se. Ara bé, també s’ha de tenir en compte que en la situació que es troben els aqüífers i amb els problemes d’aigua que tenim i els que vindran, igual s’hauria de començar a pensar si cal posar límits a la construcció de noves piscines a Menorca.