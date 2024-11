Benvolguts amics: La pròxima celebració del 60è aniversari de la nostra Caritas Diocesana ens anima a escriure aquesta carta dins del context de l’objectiu que ens hem marcat per aquest curs: caminar amb esperança.

Aquesta mirada retrospectiva és un motiu d’acció de gràcies i, alhora, una empenta per continuar aquesta noble implicació de la nostra Església en l’ajuda als més desvalguts de la nostra societat. Per altra banda, el Jubileu de l’any 2025 ens impulsa a posar de manifest la força alliberadora de la fe amb signes concrets que siguin manifestació i anunci de l’amor de Déu manifestat en Jesucrist enmig del nostre món.

He rebut amb alegria el programa d’actes que Caritas Diocesana ha organitzat per a la celebració d’aquesta efemèride i us convid de tot cor a participar tant en la celebració eucarística a la Catedral del dia 29 de novembre a les 19 hores, com als actes posteriors que tindran lloc al Seminari i, molt especialment, a la conferència de la senyora Natalia Peiro, secretària general de Caritas Espanyola, que ens parlarà dels reptes socials i la realitat de l’exclusió en l’actualitat («Una mirada des de Caritas»).

Em sembla que aquesta celebració no només ha de quedar circumscrita als voluntaris i treballadors de Caritas, sinó que pel caràcter diocesà de la institució, ens hem de sentir convocats tots, perquè Caritas és part essencial de l’Església diocesana i encara que uns estiguin a la primera línia amb el seu lliurament personal, tanmateix tots ens sentim integrats tant en la seva identitat com en la seva missió.

Enhorabona, gràcies per la vostra generositat i endavant!