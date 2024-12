Ring... ring... - Hola, bon dia. - Hola, Vanessa, Em podries passar amb en Josep Bagur?

- Sí, tot d’una.

- Hola, Bep. Què tens avui?

- Res que us faci anar malament, només és per demanar uns caràcters més per s’article. Es tracta d’exposar es resultats d’un estudi empíric original i inèdit.

- Ses normes són per tots iguals. Però si és de tant interès ho podríem estudiar.

- Em sembla bé. Es tracta d’exposar un estudi sobre els 80.000 xiclets que hi ha tirats pes carrers d’Alaior.

- No siguis exagerat!

- Que no, Josep, que he dedicat tres setmanes a comptar-los. Anava tan admès, cap baix, que sa gent em saludava i ni me’n temia. Ves a saber què han pensat de jo! Mira, perquè te’n facis una idea. Als carrers del centre d’Alaior, aquells que són estrets, he observat tota s’amplària. Apunta: es Bèrrecs, 140 xiclets; es Grillons, 180; l’Àngel, 430; sa costa des Pou, 380; es Regaló, 380; sant Diego, 160; sa Bolla, 140; al carrer del Bisbe, 50 només, perquè està asfaltat de fa poc; al carrer Major, 380; agafa’t ara fort: al carrer de santa Rita, 1.600, la majoria davant la UIB; as Porrassar Nou, 308; as Pou Nou, 468; a sa costa d’en Macari, 60; a sa Muntanyeta, 85; l’Església, 380; as carrer des Forn, 1.100 pallofes per terra; al carrer Menor, 540; a sa Presó, 253; as Barranc fosc, 65; a sant Nicolau, 370; as Frares n’hi ha 550; as Melians, 872; as carrer de santa Eulàlia, 630; a ses Parres, 567; a sant Josep, 79. O sigui, uns 10.088 xiclets aferrats en terra. Després tenim es carrers amples, en aquests només he comptat es xiclets de ses voreres, sense comptar sa calçada. Apunta Josep: as camí Nou, 389; as carrer Ciutadella, 225; a sa pujada de can Tent, 120; as Ramal, 1.244; as carrer Balmes, 450; a sa carretera nova fins es semàfors que no funcionen, 2.300; tot Cala en Busquets, 480; a ses Escoles, 360; as carrer Eivissa, 230; as de Mallorca, 45; en es carrer Monte Toro, que és llarg, 1.941; as de Baixamar, 2.212; as carrer de sant Llorenç, 120; si rallam del Mascaró Pasarius, 462; el de Jaume II, 68; el de Ramon Llull, 11; a s’avinguda Indústria, 880; Cervantes, 1.150; Ruiz i Pablo, 1.320; el carrer Comerç, 510; el tros de baix de Balmes, 460; s’Arraval, 870; a sant Pancraç, 320; ses Guixes, 80; travessia de s’Hort de ses Monges, 324; s’Androna, 110; passatge des Pont, 34; carrer del pare Huguet, 420; sa bassa Roja, 367; carrer de ses Parres, 670; es Banyer, 603; carrer mestre Duran, 567; carrer Juan Bautista de la Salle, 456; carrer de sa Beguda 340; carrer de ses Alzines, 112; de ses Sivines, 80; del Progrés, 320; des Mercadal, 332; i carrer Margalida Comas, 223. En total: 31.912 xiclets, més o manco. Ja te dic que en aquests no he comptat els que hi ha a sa calçada. Si els comptéssim, perfectament es podria multiplicar per 0,5, amb la qual cosa tindríem aproximadament 46.000 xiclets. Ara hi hem de sumar ses places, ets aparcaments, es patis de ses escoles, sa zona des poliesportiu... Hi posam 25.000 xiclets més? Jo crec que sí. Podem afirmar que a sa vila urbana d’Alaior, sense tenir en compte urbanitzacions, hi haurà aproximadament 82.000 xiclets per terra. Es creu que sa vida d’un xiclet tirat és de vuit anys, per tant, podem calcular que se’n llancen 10.000 cada any, o sigui, 28 cada dia. A més, els xiclets es decoloren amb el temps, passant d’una gamma de roses i verds quan són tendres i ensalivats al color negre quan han passat uns mesos. Un xiclet pot tenir una superfície de tres centímetres quadrats, si poséssim tots es xiclets des carrers d’Alaior un vora s’altre, com en una estora de goma, ompliríem 240.000 centímetres quadrats. O sigui que podríem entapissar completament sa plaça. Si tenim present que es gruix d’una pellofa de xiclet és de 0,5 cm, els poséssim un sobre s’altre tindríem una torre de mil dos-cents metres d’alçada. La veurien de Mallorca.

Ja saps que un component del xiclet és l’acetat de polivinil que provoca els mateixos problemes ambientals que els plàstics: contamina aigua, sol i aire i es calcula que set de cada deu acaben en terra, embrutant els carrers i convertint-se en agents patògens ja que els gèrmens hi viuen durant mesos. Josep, i no et pensis que és cosa d’Alaior. Saps quants xiclets vaig comptar a s’estació de bus de Maó? No ho creuries mai. Vint-i-quatre mil. I Ciutadella no queda enrere. De sa plaça de ses Palmeres fins s’entrada a sa plaça des Born, 11.300 xiclets per terra. Trobes que podria ser una mesura per calcular es civisme d’una col·lectivitat? Sa bona educació d’un poble es podria mesurar amb xiclets? No trobes que és un tema interessant per dedicar-hi un ‘ring... ring’ més llarg?