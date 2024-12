La Bestia, cuya venida anuncia para el final de los tiempos el Apocalipsis, tiene 7 cabezas y 11 cuernos. No sé si la Bestia que estamos viendo emerger ahora es esta misma, pero sí está claro que tiene también muchas cabezas. La primera que hemos visto asomar es la de Donald Trump, pero ya vemos detrás la de Elon Musk.

Elon Musk, un hombre ególatra y orgulloso como Trump, es la persona más rica del mundo. Se cree que con dinero puede conseguir lo que quiere. Maneja millones de euros como nosotros manejamos un euro. Es el tipo de persona altamente peligrosa si consigue un alto cargo público.

Musk compró Twitter y lo transformó en X, despidiendo a muchos de sus trabajadores. X ha sido la plataforma social que ha propagado más mentiras y propaganda para Trump durante las elecciones. Con eso ha conseguido por otra parte que más de un millón de usuarios de Twitter se pasaran a la la plataforma social Bluesky. Esta plataforma ahora está creciendo bastante y su crecimiento ha puesto nerviosas a las otras plataformas sociales.

A parte del apoyo social que ha dado a Trump, Musk también le dio unos 200 millones de dólares para su campaña electoral. Esto creó muy buena amistad entre ambos y consiguió un puesto en el gabinete del futuro presidente. Últimamente se les ve siempre juntos y Musk está en todos los actos y celebraciones de Trump en Mar-a-Lago. De todas formas y conociendo las personalidades de los dos, no está claro si esta buena relación puede durar. En cualquier momento pueden empezar a competir por quien es el más guapo.

Musk en los últimos años ha hecho campaña contra los derechos de las personas trans y ha fomentado en X las actitudes y mensajes anti-trans. Curiosamente de los once hijos que tiene una chica es trans. Ella criticó a su padre por su falta de dedicación como tal y con 20 años vive por su cuenta sin contacto con su padre. Incluso ha dicho que con el gobierno que se viene encima, se irá a vivir a otro país. Los once hijos son el resultado de tres matrimonios y alguna otra relación. No es un mal rércord para una persona de 53 años.

Trump va a crear el Departamento de Eficiencia en el Gobierno y poner a la cabeza a Elon Musk y Vivek Ramaswamy, otro millonario y otra cabeza de la bestia. Este nuevo departamento se ocupará de desmontar la actual estructura del gobierno americano. Ellos están preparando un ataque a las agencias federales con la intención de eliminar regulaciones, reducir el numero de funcionarios. Esta reducción de personal podría causar graves retrasos en los servicios del Estado. El objetivo es reducir el gasto de personal a un tercio del actual. Ese fue un objetivo de Trump durante su pasada presidencia que no llevó a cabo según él por falta de tiempo.

Reducir gastos del gobierno y hacerlo más eficiente es algo que suena muy bien y se vende. Ademas ya han sido varios los presidentes de Estados Unidos que lo han intentado. Pero después de ver cómo Musk lo ha hecho en Twitter ya podemos pensar cómo lo hará en el gobierno. Para ellos el objetivo realmente es reducir gastos para luego reducir los impuestos a los ricos. No importa lo que le pase al resto de los ciudadanos.

Trump es un gran peligro, pero Musk puede ser peor ya que va a durar más años y puede ser la continuación de Trump, pero de momento no puede ser presidente ya que nació fuera de USA.