Directo al grano: «And the winner is...» (‘Y el premiado es...’) es la frase con la que se anuncian los ganadores en las entregas de los Oscars, esos que incorporan a seleccionados actores, actrices y merodeadores de la cosa al estatus de nobleza cinematográfica.

En el terreno de la prensa, en la radio o en la televisión también se asignan periódicamente títulos, y también premios, que identifican y recompensan la labor y los trabajos de quienes expresan opiniones en esos medios. Y así resulta que las opiniones que no coinciden con el mainstream reinante (la corriente de opinión mayoritaria del momento), esas que no doran la píldora al poder que las subvenciona, son juzgadas y obligatoriamente ‘premiadas’ con la etiqueta del Oscar llamado «Ser un facha».

Unos breves ejemplos a propósito. Si uno considera que el gobierno sanchista es alegal por haber traicionado todas y cada una de las solemnes promesas con las que se presentaron a las elecciones, eres un facha; si recuerdas que viene pactando la gobernación del país con xenófobos retorcidos, violentos camuflados, zumbados crónicos, vivales supremacistas y delincuentes expatriados, cuya férrea voluntad es romper nuestro país, eres un facha. Si recuerdas que los «en-cierres» durante la pandemia fueron declarados ilegales por los Tribunales, eres un facha. Si te avergüenzas de que se cerrara ilegalmente el Parlamento a conveniencia del gobierno sanchista, eres un facha. Si sostienes, como Pereira, que conceder una amnistía es una forma de golpe de estado encubierto que perdona y exculpa a quienes precisamente lo dieron, eres un facha.

Si consideras que el gobierno tiene un nivel bajísimo impropio de un país europeo, eres un facha. Si consideras, por ejemplo, que el único mérito de la ministra pro-Hamas llamada Sira es llamarse igual que la prota de «El tiempo entre costuras», eres un facha. Si eres crítico con los bobos solemnes de la actualidad, no lo dudes, eres un facha. Si no te gusta la vendimia de la corrupción y la mentira, ahora en fase de recolección judicial y prensado, eres un facha. Si crees que esto solo puede acabar mal para los begoños, aldamas, abales, cerdanes, marlaskos, koldistas y similares, eres un facha. Si no eres un nacional-separatista del copón, claro que eres un facha.

Más. Si rechazas las cuotas vascas y catalana que desigualan a los ciudadanos ‘libres e iguales’, eres simplemente un facha. Si opinas que no poder estudiar en español en cualquier parte de España es una idiotez supina, eres un facha. Si opinas que lo del ‘al menos el 25% en castellano’ es otra ridiculez paranoica de algunos acomplejados, eres un facha. Si no te importa que te cure un médico que no sepa ni una palabra de barceloní, eres un facha. Si no crees en la apocalipsis del recambio climático más allá de que la meteorología ha sido históricamente la amante infiel que te traiciona cuando menos te lo esperas (especialmente cuando la ministra al mando vuela al extranjero en lugar de liderar las operaciones en defensa de la gente anegada), eres un facha. Otro sí; si no crees que quienes increparon al Uno en Paiporta eran fachas, eres un facha; si culpabilizas a quienes no acometieron las obras de contención y limpieza de cauces, si crees que la presión ecologista fue la culpable de la tragedia valenciana, definitivamente eres un facha.

Si te gustan las tapas de riñones de La Rueda ‘santlluisera’ eres un facha; si te gusta tomarte un ‘verd’ en Alaior, eres un facha... Uy, perdón, me estoy pasando de frenada.

Notas:

1- Premio Ángel Ruiz y Pablo: ¡por fin una buena noticia para el menorquinismo! Ten points, deu punts.

2- Congreso de los Imputados: Y Sevilla olió a podrido. Y a Pyongyang.

3- A veces pedir moderación es pretender sumisión para diluir y/o reducir una crítica. La vehemencia es imprescindible para luchar contra la corrupción a go-go. Las actitudes merengues y los silencios apaciguadores de afines al régimen solo conducen a convertirlos en cómplices de sus actos.

4- El movimiento a favor del topónimo Mahón se va fortaleciendo.

5- Un recuerdo para Antonio Gomila Mestres, un buen bisutero.

6- Otro recuerdo para Dario Pons, hermano de Tirso. Un personaje.

7- 5 de Dic.: Cierre de gira de Maria Florit en la Sala de La Reina del Teatro Principal. Éxito garantizado.

8- Advertencia general: Es oportuno recordar que la política es una etapa de la vida, no un modo de vida.

9- Imprescindible ver la serie de You Tube «El gran engaño» (3 partes) sobre el Procés. Puntualiza y aclara.

10- ¿Hay algún otro padre menorquín que tenga un hijo ‘nomad digital’ en Bali (Indonesia)?.