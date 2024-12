Des de fa uns anys la dreta manco moderada s’ha llançat al que ells anomenen guerra cultural. Una batalla que lliuren sols, sense ningú al front. Tenen dins el cap que el món i els valors occidentals se’n va a la merda culpa de la ideologia progressista, aquella que pregona la justícia social, la igualtat de gènere, que vol combatre el racisme, que vol posar fi a la discriminació dels homosexuals... Com si els valors occidentals no fossin açò: llibertat, drets humans, igualtat, respecte, fraternitat...

Aquests dies, en aquest context d’estendre la guerra cultural arreu, s’ha celebrat al Senat, una cimera organitzada per la ultradreta mundial contra l’avortament. Han passat molts ponents. Però un d’ells ha destacat sobre els altres, pel que ha dit i pel que ha estat. És Jaime Mayor Oreja, el que fou ministre del PP, i que ara està en una croada contra l’avortament que mai va combatre quan estava dins el Govern d’Aznar, ja que la llei va seguir tal qual la va aprovar Felipe González. Va pujar a la tribuna per defensar la creença que la humanitat va néixer ambAdam i Eva. I va contraposar «la veritat del creacionisme, enfront del relat de l’evolució», iniciat fa 165 anys amb Darwin.

La veritat de tot açò és que ni el Papa creu en l’existència d’Adam i Eva, que ho interpreta més com una «faula», una metàfora si es vol. Però aquests fanàtics cristians no els importa el que diu el papa Francesc, ja que el consideren un representant més de la ideologia woke.

Una cosa certa de tota aquesta guerra cultural és que el discurs de la ultradreta va guanyant terreny. Ho demostra el fet que personatges com Mayor Oreja (que ha estat dècades a la vida política) i que ningú sabia que era creacionista, ara no tingui vergonya en defensar públicament el que durant anys ha amagat.Ara bé, cal matissar que aquest discurs, malgrat anar a més, en tot cas ha passat de ser molt minoritari a minoritari. La immensa majoria de gent d’aquest país, malgrat que la vulguin portar al camp de batalla, defensa la igualtat de gènere, creu que cal ajudar els més vulnerables, que no s’ha de discriminar per raó de raça i orientació sexual i que la humanitat no ve d’Adam i Eva.