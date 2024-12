El 14 de març de 2020, quan Espanya comptava amb 6.000 casos de persones infectades per la Covid-19 i més de 200 morts, el Consell de Ministres declarà l’estat d’alarma en tot el territori nacional. Es va limitar la llibertat de circulació dels ciutadans i es van tancar escoles, comerços, hotels, ... , tot allò que no era de primera necessitat. L’objectiu era frenar l’increment diari de contagis i morts.

No va ser fàcil aturar la pandèmia, més de 160.000 persones van morir a causa de la Covid-19 a Espanya entre 2020 i 2021. Molta gent s’oposava i encara s’oposa a les vacunes per diverses raons basades en la desconfiança en la ciència i fonamentada en falsedats com que amb la vacuna s’injecta verí, o que el que ens posen és un xip per controlar tot el que fem, ... , segur que si cerquen trobaran coses més imaginatives. Altres s’oposaven a les restriccions de l’estat d’alarma, Vox posà un recurs de inconstitucionalitat i la comunitat de Madrid, la seua presidenta la senyora Isabel Díaz Ayuso, rebutjà l’aplicació de les restriccions ja que anava en contra de la llibertat de les persones. Mentre abandonà a la gent gran als geriàtrics i naturalment ningú es responsabilitzà de la mort de 7.300 persones als mateixos. A més, eren 4 vells que igualment s’haguessin mort i, en tot cas, el responsable serà en Sánchez!

Amb la DANA ha passat i passa el mateix, Carlos Mazón que no estava física i mentalment on tocava el dia del desastre, culpà de la manca d’avisos als ciutadans, al servei meteorològic, a Pedro Sánchez, a l’Exèrcit, a Teresa Ribera, ... . El senyor Mazón no es donà per assabentat dels avisos de l’Aemet, que sí van escoltar les autoritats del Japó les quals avisaren ràpidament als seus ciutadans que es trobaven per la comunitat valenciana perquè es resguardessin a lloc segur. L’empresa sueca Ikea, sabent que els havien donat permís per construir a un lloc inundable, van dissenyar la seva botiga- magatzem de forma que quedés aixecada i l’aigua passés per davall en cas d’inundació. En aquest magatzem d’Ikea es van poder refugiar molts valencians que salvaren la vida.

És evident que els estrangers tenen més clar que els espanyols la perillositat d’una DANA i el que significa una alarma vermella. Ara aquí, a Balears, el govern també vol legalitzar construccions fetes a zones inundables. Els espanyols som més ximples que els altres o ho són alguns dels que ens governen i fan les lleis? En tot cas si féssim responsables de les desgràcies directament als qui han donat els permisos de construir a zones perilloses i ells haguessin d’indemnitzar personalment o a través del seus partits polítics a les persones afectades, segur que el problema s’acabaria immediatament.

Des de la pandèmia s’ha accelerat la difusió de les noticies falses, de les acusacions sense fonament. La premsa dretana, fins i tot la que pretén ser seriosa, valida i condemna sense cap prova als acusats que no són de la seva corda. «Calúmnia, menteix que alguna cosa queda i, a més no està castigat fer-ho». Quantes persones no han cregut i potser encara creuen que a València en un aparcament de cotxes hi havia més de mil persones mortes per la DANA, quantes han pensat que era cert que el govern traslladava els morts i els amagava, quantes han donat per bo que el govern es quedava les ajudes als damnificats de la DANA. Com més indignant és el delicte de l’acusació, més se la creu la gent incapaç de contrastar la informació a una font fiable.

El lema: «Solo el pueblo salva al pueblo», és a dir l’administració és un estorb, convida a ignorar, a eliminar l’administració, convida a no pagar impostos i eliminar la sanitat i l’educació pública, ... . Si per desgràcia arribem a ser un país sense impostos ni serveis públics, la majoria dels ciutadans no podrà pagar les factures de la sanitat, l’educació privades i els serveis públics degeneraran irreversiblement, serà un «que es salvi qui pugui», és a dir, els que tinguin els diners. En menys de 10 segons, són capaços d’endevinar de quina ideologia prové aquest eslògan?

El PP espanyol ha seguit la seva creuada defensant el senyor Mazón a les institucions europees i no li ha importat votar en contra que la senyora Teresa Ribera sigui vicepresidenta de la Comissió. Estan segurs que l’interès del PP espanyol era defensar els interessos d’Espanya a la UE? No és la primera vegada que el PP espanyol te aquest comportament ... . El PP espanyol quedà sol a aquesta votació.

Què hauria passat si el Govern Central hagués agafat la iniciativa a la prevenció del desastre de la DANA des del principi, abans que es posés de manifest que el senyor Carlos Mazón era un inútil i que en aquell moment tenia altres interessos? Hagués estat prou eficient actuar al marge de les autoritats autonòmiques? Què haguessin dit Feijóo, Ayuso o el propi Mazón? Segur que de l’acusació de cop d’estat a la democràcia no se’n hagués lliurat Pedro Sánchez.