Hace unos días un conegut d’enfora me paró en la calle y me preguntó: «Pero tú ¿con quién vas?». Me dijo que estaba claro que defendía los topónimos de Mahó-Mahón, igual que lo hacía él, y que también apoyaba la vigencia y el uso normalizado de la modalidad lingüística menorquina. Sí, eso estaba suficientemente claro. Pero, siempre hay un pero: no sabía dónde ubicarme ideológicamente. No estaba seguro de si considerarme viciosamente de derechas o cercano a una izquierda española moderada y no nacionalista. O mediopensionista. Me dijo que siendo lector asiduo de mis artículos había muchos textos que me acercaban ciertamente al liberalismo pero que, por otra parte, también mostraba frecuentemente mi favor hacia posiciones sociales de izquierda aterciopelada no sanchista. Y también que a veces describía situaciones que defendían posiciones que podrían ser las de Vox.

Le respondí que todo era cierto puntualizándole lo siguiente: defender nuestra forma lingüística isleña no significaba despreciar la forma barcelonina para las tierras amigas y familiares donde también se extendió el occitano/lemosin original. Solo es recalcar la personalidad de nuestra isla para no dejarse avasallar por otras pretensiones más impuras. También le dije que consideraba al liberalismo como la fórmula mejor para el progreso y desarrollo humano (lo prueba que toda la inmigración quiere venir a tierras liberales, nunca ir a países encorsetados bajo la bota comunista o integrista) aunque aceptando, claro, las ganancias sociales aportadas por la socialdemocracia (sucesoras aquí de los beneficios obreros del falangismo en su día). También le dije que siempre había defendió las mismas ideas aunque desde diferentes frentes, todos similares, ya que los partidos son como dice el aria de Verdi: «la donna é movile qual piuma al vento, muta d’accento e di pensiero» que cambian según soplan las conveniencias electorales.

Pero respondiendo a la pregunta del amigo le remití a Ortega: «Yo soy yo y mi circunstancia». Efectivamente le dije que no comulgo (ni me trago) dogmatismos de ninguna parte sino que formo mi opinión según considere mi sentido común, esa cosa siempre escasa, personal e intransferible. Nunca acepto consignas a la moda ni me creo lo que se propaga adrede. Solo creo lo que destila mi experiencia y según me aconseje mi actual deslocalización ideológica, esa amiga siempre beneficiosa.

También le advertí, como nota aclaratoria, que en esta isla el micro clima reinante impone solo una forma de clasificar a la gente: todo depende de si eres nacionalista o no. No existe término medio. Es la línea divisoria entre el bien y el mal. El Muro. «The Wall». Todo pivota sobre esa frontera. Porque puedes ser de derechas o zurdo pero lo que te define realmente es si estás o no adscrito al soberanismo catalanista, ese que ha transformado a los socialistas, antes obreros españoles, en obreros catalanes. Las tonalidades pueden ser variadas pero la finalidad es la misma: imponernos una esclavitud de campanario. Y esa anomalía no solo impregna a los partidos de izquierda sino que empieza ya a gangrenar seriamente al PP balear que igual que el PP nacional está dividido entre los fofos del Feijóo -no es mi estilo-, Semper, Cuca Gamarra y demás maricomplejines,... y los duros de Díaz Ayuso, Cayetana, etc., aquí también aparenta estarlo entre regionalistas y españolistas. Por cierto ¿cuándo sabremos qué hará el PP actual si consigue el poder nacional ¿Derogará el wokismo o hará como Rajoy que no le movió una coma? Y aquí ¿seguirá en Balears la histeria de la educación en barceloní, esa planta invasora?

Retomando: aquí no importa si uno ha impulsado en la Isla partidos de centro o centro izquierda como Ciudadanos o UPyD, solo importa si defiendes o no el nacionalismo y sus dogmas papales. Caso de que te presentes como un ‘rebelde con causa’ y prefieras el internacionalismo activo o si afirmas que España es un país maravilloso con una historia rutilante, eso te dirigirá directamente al patíbulo o al marcaje al hierro caliente como si fueras una res del Far West. Pues eso, le dije a mi amigo, si quieres ubicarme recuerda aquello de «por sus obras los conoceréis».

Notas:

1- El amigo José María Coronas ha sido nombrado por Fainé nuevo Dir. Gral. de la Fundación La Caixa, dueña del grupo inversor Criteria y el mayor accionista de Caixabank. Economista y Abogado del Estado, exsecretario del F.C. Barcelona, ex Secr. Gral. de Abertis y ex Pte. de la Fundación del Liceo es una gran, gran persona, sencilla, amable, simpática y cercana. Tiene un discreto apartamento en la Menorca que ama. Nos unen los lazos de ser ambos exalumnos de las Escuelas Pías de Sarrià. ¡Enhorabona Josep Maria. Sempre has estat un crac!

2- ¿Recentralizar las competencias sobre Vivienda? ¿Será finalmente progresista revivir el Ministerio de la Vivienda y el INV franquista? ¿Construirán también los demagogos populistas al fin 4 millones de pisos? O ¿Solo es més fum de formatjada para escapar de los escándalos de corrupción?

3- El Ayto. de Palma (PP) ha declarado a la independentista OCB, ‘entidad de utilidad pública municipal’. ¿Cómo? Pero ¿están locos estos romanos? (dicho popular de Astérix y Obélix). Mientras, Vox se frota las manos.

4- ¿Cuándo se dará cuenta el PP Balears de que depende de Vox para gobernar? ¿Cuándo aceptará que los 62.000 votantes de Vox se merecen el mismo respeto que los suyos propios?

5- Emoción incontenible en París: ¡Notre Dâme ha resucitado! Miserable actitud del Gobierno español al no mandar ninguna representación.

6- «Ser periodista significa para mí ser desobediente y ser desobediente significa, entre otras cosas, estar en la oposición». (Oriana Fallaci).