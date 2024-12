Hay demasiadas cosas que no entiendo, y siempre me pregunto por qué? Por ejemplo: No entiendo como nadie coge las naranjas del tramo bajo de la calle Ciutadella, en Mahón; dificultando que puedan volver a florecer de forma sana. Además, con el viento ahora se están cayendo, las pisan y se arma una auténtica porquería; con el peligro que alguien patine con ellas y se caiga. Tampoco se han cogido las de la s’Arravaleta, aunque allí por suerte no se caen tanto, por el abrigo que los altos edificios dan a los naranjos.

Tampoco entiendo por qué caminar de noche por algunas zonas mal alumbradas, no se soluciona. Por el Polígono de Mahón, sin ir más lejos; donde hay muchos supermercados abiertos hasta las nueve por lo menos; y cuando sales del entorno del súper, la oscuridad te envuelve, si vas andando, puedes caerte, porque encima las aceras (si hay) están muy mal. Es muy bonito el alumbrado Navideño, pero si no hay tanto, se podría invertir en alumbrar las zonas más oscuras; que haberlas haylas.

Bueno, no sé si es por la edad, pero me estoy volviendo un poco criticona; no es con mala intención. A veces los políticos necesitan que les ayudemos a ver los fallos, para mejorar su labor.

Cuando hay fiestas importantes, se preocupan de hacer cosas que diviertan a la gente; pero yo siempre echo en falta algo especial para los mayores... como bailes de salón. Es cierto que tenemos los clubs de jubilados que se preocupan de nosotros/as, pero a veces me da la sensación de que nos arrinconan, como si estuviéramos en guetos; como si con eso nos debería bastar... Agradeciendo de verdad todo lo que nos ofrecen los clubs. Les aseguro que no hace falta gastar mucho; la carpa que suelen tener en la plaza Esplanada seria perfecta; con un músico que nos anime a mover nuestros maltrechos cuerpos y unas sillas plegables para sentarnos, cuando estemos cansados de danzar. Poco gasto sería ese. Y mira que lo comento casi cada año, incluso hablé con Cultura este año, me prometieron que lo tendrían en cuenta; pero no les da la gana, al menos no veo nada que se le parezca en el programa de fiestas, para eso no hay dinero. Sí que se acuerdan de nosotros, los ancianos, cuando se acercan elecciones; entonces todos los políticos se acercan a los clubs en busca de nuestro voto.

¿Se me nota mucho que estoy bastante harta de los políticos? Que prometen mucho y no hacen nada de lo que dicen.