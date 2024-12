Cal saber d’una manera clara que la guerra és un negoci. Sí, davant de qualsevol guerra, cal esbrinar a qui beneficia. N’Eduardo Galeano, escriu contundent: «no hi cap guerra que tingui l’honestedat de confessar, jo mato per robar», i segueix rotund: «cada minut moren de fam o de malaltia curable 10 criatures, sí 10 cada minut, i cada minut s’inverteixen 4 milions de dòlars en armament, sí, 4 milió cada minut». Un escàndol aclaparador.

Fundacions, com la Delàs o la Sipri, se dediquen a rastrejar el moviment de diners en la indústria armamentística, la indústria més lucrativa de totes. La que dóna més beneficis. I donen xifres documentades de les inversions que fan els diferents bancs aquí en el nostre país: Tant el Banc Santander com el BBVA van invertir en el període 2020/2022, ja sigui donant crèdits i préstecs a empreses armamentístiques, o comprant accions d’aquestes, o financiant exportacions d’armes, al voltant de 5.000.000.000 d’euros cadascuna. Altres entitats bancàries també ho fan en quantitats menors. Però les 10 primeres invertint en armes, en aquest període va pujar 14.380.000.000 dòlars. Una barbaritat.

La Banca Armada, una campanya promoguda per aquestes fundacions, no només ens ofereix informació detallada i fiable, sinó que ens proposa accions concretes que tothom pot fer per evitar aquest negoci mortal.

Podria ser que molts de nosaltres sense saber-ho estem afavorint aquest negoci.