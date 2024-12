Definitivament, acabarem l'any tal com l'havíem encetat: sense albirar un horitzó calmós i amb una llista de despropòsits tan llarga com un dia sense pa. La malifeta s'articula amb diversos components, ja de per si complexos, i que en conjunt esdevenen un tot feixuc, estones inconcebible.

En política, quan no a crits i amb un menyspreu infinit, tothom malparla de l'altre. Un partit reviscut de les tenebres, dedicat a cercar un culpable o una diana, assenyala l'immigrat o apunta cap a la nostra llengua, maldant per excitar, perversament, els nostres temors; el seu ànim és fer-nos creure que habitam un paisatge regit per un sistema completament desballestat. Aquest desgavell aprofita el desencantament del poble, que únicament s'il·lusiona quan ensuma la possibilitat d'una subvenció, i que, mentre prega al mòbil amb delirant fascinació, s'ha oblidat d'emprar els intermitents, entre altres comoditats.

Després de les greus crisis econòmiques i financeres, vàrem creure plausible una democratització del mercat, diguem-ne que per moralitzar-lo i fer-lo més humà. A bou passat, l'únic que s'ha democratitzat és el porno. Espargides arreu, només trobareu les restes més decents de qualsevol coherència i consistència entre l'art sense cometes o l'ecologisme de bona llei.

La teoria ha fracassat i de proves no en falten: un dia que s'ajuntaren les ments més privilegiades del món, en sortí un artefacte atòmic i terrorífic; i per acabar-ho d'arreglar, no fa massa que la intel·ligència ha pres el camí, fingit i pirotècnic, de l'artificialitat. D'altra banda, tot allò de la utopia s'ha anat esbravant fins a quedar somort; els idealistes d'avui formen un contingent sense categoria, un gremi desproveït de prestigi.

Vist així, no ens queda més remei i consol que un exercici, precís i absolut, d'empirisme; aleshores, al meu entendre i salvant un millor criteri, pens que hem de fer cas a l'experiència més positiva i útil. Venc a dir que, amb una mica més de sentit del ridícul, ben escampat i repartit, molts dels problemes que ens duen de cap es resoldrien per si sols. A veure si hi pensam! Bon 2025.