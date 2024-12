Des del segle XVIII Espanya no ha tingut rellevància política ni científica en els afers europeus. Tan sols des de la nostra incorporació a la UE hem començat a espavilar un poquet i de fet, fa molt pocs anys que a Espanya es fa recerca. Ara el 2024, encara que hem augmentat les inversions en I+D, estem per davall de la mitjana europea i molt enfora dels països nòrdics, Irlanda, Xipre, Estònia, França.

Aquest panorama empitjora si comparem la posició de les Balears dins l’estat espanyol. Segons Es Diari, Balears està a la cua de les inversions per ciutadà en I+D, nosaltres invertim 161 € mentre que la mitjana espanyola és de 470 €. Està clar que a la nostra administració autonòmica tan sols s’ha preocupat pel turisme i la seva promoció, que es fa amb els diners de tots. Això que podia tenir sentit fa anys ara no en té, ja que és evident la sobresaturació a les illes els mesos de juliol i agost. El monocultiu turístic ha aportat un suculent negoci als hotelers que són els principals beneficiaris. Llavors ara que ja som una oferta turística consolidada, no haurien de ser ells els responsables de fer la promoció turística amb els seus diners? Recordin que l’administració a més de la promoció turística també assumeix el sou dels treballadors quan els hotels tanquen a l’hivern mitjançant l’atur.

A les Balears la renda per càpita s’ha estancat a mesura que la nostra economia està més lligada al turisme i no s’entén que veient aquest resultat continuem amb la mateixa estratègia econòmica i no dediquem els nostres recursos econòmics a enfortir la minvant indústria de les nostres illes, indústria que dona feina tot l’any. Els polítics ens diran que el PIB de Menorca ha pujat, sí que és cert, però resulta que la població també ho ha fet amb la mateixa proporció, per tant, la renda per càpita, RPC, no ha variat i ens anem empobrint respecte a les altres autonomies que sí que augmenten la seva RPC. Més greu encara, amb l’increment del PIB uns pocs han guanyat molt i com la renda per càpita s’ha mantingut, això implica que la resta de la gent s’ha empobrit.

2 No s’entén que els successius Governs autonòmics no hagin potenciat la Universitat per a promocionar les especialitats que més poden dinamitzar una alternativa econòmica al turisme. Crec, per exemple, que el grau d’enginyeria informàtica hauria de ser una especialitat puntera, ja que el software no paga ports i penso que caldria impulsar-lo fins a ser un referent europeu. Altres especialitats apropiades podrien ser les del sector energètic o la biologia marina. Per exemple, Catalunya ha invertit molts diners per a retenir i captar talent amb la figura dels ICREA i ara és puntera en un munt d’especialitats com ciències fotòniques, nano-tecnologia, computació, matemàtiques, sanitat, microbiologia..., que a mig termini beneficiaran la seva economia. Les Balears no és Catalunya, però podríem fer alguna cosa més que ser l’oci d’Europa, persones més preparades que jo són les que haurien de marcar el rumb que hem de seguir.

Tampoc s’entén que a unes illes destinades al turisme on els serveis són tan importants, no tinguem una Formació Professional més adaptable a les necessitats actuals, les empreses no troben treballadors ben preparats i el més greu, en molts casos ni tan sols existeix una FP que els pugui formar. Al disseny actual de l’FP, no hi tenen cabuda professors no graduats universitaris i no es contracten treballadors amb àmplia experiència com els que es troben al final de la seva vida professional o acabats de jubilar per a donar les pràctiques a l’FP. No s’entén.

No s’entén que a Menorca la indústria tradicional no tenguin departaments destinats a la recerca, a la innovació per a millorar els seus productes fins a l’excel·lència i aportar un valor afegit. No podem competir en quantitat i baixada de preus, hem de competir amb alta qualitat.

Davant la saturació turística actual seria millor que ens dediquéssim a promocionar les nostres indústries i equilibrar així la nostra economia. Hem de millorar la formació dels nostres joves, incrementar la inversió en I+D, contractar persones extraordinàries per fer recerca i per a innovar.

Bones festes i millor any nou.