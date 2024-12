Ho revela la Sindicatura de Comptes i ho ha explicat «Es Diari». Els menorquins hem estat regalant doblers a l’empresa que fa la recollida de fems de Maó i Es Castell, inclòs el controvertit porta a porta. L’auditoria del contracte adjudicat l’any 2022 a FCC per un valor de 27 milions d’euros revela múltiples incidències en la tramitació i un descontrol greu sobre el seu compliment.

El retard en la renovació de la flota de camions per fer la recollida n’és un bon exemple. Resulta que havia d’estar completada el novembre del 2022, però no es va començar fins al segon semestre del 2023. El mes d’abril del 2024 encara faltaven cinc vehicles per incorporar, però, tot i açò, s’han pagat des del principi els 307.000 euros anuals que estaven estipulats per aquest concepte.

Els síndics no entenen que no s’hagi imposat cap penalització per un incompliment que, per ell tot sol, ja seria causa de rescissió de tot el contracte. Com és incomprensible que s’estigui pagant durant un any i cinc mesos la recollida de fems a preu de porta a porta -que costa més del doble- quan la meitat de Maó encara funciona amb el vell sistema de contenidors. Arriba 2025 i no tenim ni data ni fórmula de recollida prevista per als blocs de pisos.

Davant tot açò, el Consorci de Residus es limita a respondre que el 2022 va ser un any feixuc de feina, amb molts processos de contractació, que no tenen prou personal per revisar-ho tot i que l’assessora jurídica que va gestionar els expedients ja no fa feina allà.

Com s’ha arribat a aquest descontrol en els grans contractes públics que gestiona el Consell? El que explica ara la Sindicatura de Comptes passava al mateix temps que aquest diari informava de les irregularitats en la gestió de l’àrea de residus de Milà, una altra concessió milionària que depèn del mateix consorci. O els incompliments, també impunes, de l’adjudicatària de la ITV.