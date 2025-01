Acabam de tancar un any geopolíticament i políticament molt inestable. A nivell insular i local, l’endarreriment i la falta d’execució de molts projectes que s’havien anunciat i que compten amb finançament ha sigut la norma, personalment he vist molt poca execució de projectes tant al meu municipi (Ciutadella) com a l’Illa en general, i és especialment trist i frustrant observar com, mentre a la resta d’illes (principalment Mallorca i Eivissa) es van executant projectes importants, aquí seguim amb l’habitual estancament i bloqueig.

A nivell nacional la cosa no ha millorat, la bronca i la corrupció política apropen el país a algunes repúbliques bananeres, Espanya de cada dia té més irrellevància internacional i els ciutadans estan cada vegada més anestesiats, normalitzant conductes que a qualsevol país seriós serien autèntics escàndols. A nivell internacional i especialment a nivell geopolític tampoc hi ha hagut molts d’avenços, a la guerra d’Ucraïna se n’hi han sumat d’altres i la tensió a Orient Pròxim i Orient Mitjà no deixa d’augmentar.

Per aquest 2025 demanaria que els polítics locals i insulars agilitzin el màxim possible l’execució de projectes pendents a la nostra illa, des del manteniment de les carreteres fins a la millora del cicle de l’aigua, passant per inversions òbvies com són la millora de carrers, zones turístiques (que falta fa) i edificis públics com escoles o centres sanitaris. Als polítics nacionals els demanaria grans dosis d’autocrítica que falta els fa, així com racionalitat i propostes constructives per millorar el país. Ja per acabar, als polítics i a l’elit internacional, més sentit comú, intentar fer el possible per acabar les guerres, arribar a acords i evitar la confrontació, la UE ha de tenir com a objectiu treure el continent de la decadència i de la hiperregulació, i al nou govern republicà dels EEUU hauria de regnar el seny ja que no té cap sentit cercar-se els enemics a casa, si es vol apostar pel proteccionisme, la millor via és la creació d’un mercat comú dintre d’occident, entre països aliats.

Sigui com sigui, tot i que segurament la majoria de les propostes que he fet anteriorment és com fer un brindis al sol, el més important i prioritari és que durant aquest 2025 puguem gaudir tots d’una salut de ferro, puguem arribar a final de mes sense contorsionismes i evitem la confrontació innecessària, utilitzant el diàleg i l’equilibri de forces com a eina fonamental per generar debats constructius i aconseguir resultats satisfactoris per a tots. Feliç any nou!