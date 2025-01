Hemos sobrevivido a pandemias, guerras y crisis a lo largo de la historia, pero la amenaza actual no proviene solo de virus o armas, sino de un enemigo silencioso que transforma nuestra percepción de la realidad: la desinformación.

La reciente pandemia de covid-19 nos obligó a adaptar nuestras vidas. Estudiamos y trabajamos desde casa, navegamos por un mundo de incertidumbre y salimos adelante, como tantas generaciones antes que nosotros. Sin embargo, mientras el mundo se recuperaba, llegó la invasión de Ucrania, trayendo consigo miedos de una tercera guerra mundial. Nos alarmamos por el precio del combustible y la escasez de cereales, olvidando que actualmente existen más de 50 conflictos armados activos en el mundo.

En este contexto de caos global, las redes sociales emergen como una herramienta poderosa, no solo para conectar, sino también para dividir. En su libro The New World Disorder, Peter Neumann explora cómo estas plataformas han sido armas en la guerra de la información, erosionando la confianza en nuestras instituciones y polarizando sociedades. La falta de pensamiento crítico y alfabetización digital ha permitido que la desinformación se propague con una velocidad aterradora.

La verdadera batalla no es solo contra las noticias falsas, sino contra un sistema educativo que, en muchos casos, no prepara a las nuevas generaciones para discernir la verdad en un mundo saturado de información. La educación debe ser nuestra principal defensa. No se trata únicamente de enseñar datos o habilidades técnicas, sino de inculcar valores como la empatía, la colaboración y el pensamiento crítico.

En China, por ejemplo, plataformas como TikTok están reguladas: los niños solo pueden acceder durante 40 minutos al día y con contenidos predominantemente educativos. Mientras tanto, en Occidente, las redes sociales operan sin límites claros, moldeando las percepciones de la juventud y creando divisiones generacionales.

El desafío que enfrentamos es monumental. Reformar la educación no será rápido ni sencillo. Implica cuestionar patrones culturales profundamente arraigados y priorizar la calidad humana sobre la cantidad de información. Cada pequeño gesto cuenta: desde fomentar conversaciones abiertas hasta establecer límites saludables con la tecnología.

Si queremos superar esta era de superficialidad y desconexión, debemos reconstruir nuestras conexiones humanas. La educación, en este contexto, es la verdadera guerra que debemos librar. Es nuestra oportunidad de garantizar que las generaciones futuras estén equipadas no solo para sobrevivir, sino para prosperar en un mundo que cambia a un ritmo sin precedentes.

El peligro real no es tecnológico, sino humano. Está en nuestra indiferencia, en nuestra falta de acción frente a los desafíos educativos. Esta es la llamada de nuestra era: tomar las riendas de nuestro futuro antes de que las redes sociales y la desinformación definan irrevocablemente quiénes somos.