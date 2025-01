Aquest any 2025 l’Església catòlica ha inaugurat el Jubileu de l’esperança, un esdeveniment molt important al qual estan convidats a participar els creients i totes les persones de bona voluntat que desitgen construir una societat més fraterna, justa i solidària.

L’any 1300 el papa Bonifaci VIII va convocar el primer Jubileu. Al principi els jubileus es convocaven cada cent anys. L’any 1343 Climent VI ho va reduir a cinquanta anys i, finalment, el 1470 Pau II els va convocar cada vint-i-cinc anys.

El Jubileu és un dels elements més importants de la tradició catòlica, un temps de gràcia per a renovar la nostra vida, la nostra fe i la nostra relació amb Déu. Es tracta d’un temps de perdó, per açò és essencial el sagrament de la reconciliació, per a rebre personalment la paraula del perdó de Déu.

El temps jubilar és, abans de res i seguint l’exemple de Maria, posar-se en camí. Moure’s per canviar de lloc, però també per a transformar-se un mateix. És fonamental tenir present que el Jubileu no és una crida a fer turisme a Roma, sinó una peregrinació interior que ens porti a ser autèntics deixebles missioners de Jesús. El Jubileu es pot viure plenament tant peregrinant a la Ciutat Santa com a les diòcesis de tot el món.

Dia 24 de desembre el Papa Francesc va inaugurar el Jubileu 2025 amb el ritu d’obertura de la Porta Santa de la Basílica de Sant Pere, començant així aquest temps de gràcia que s’allargarà fins al 6 de gener de l’any 2026. D’altra banda, dia 29 de desembre, Jornada de la Sagrada Família, va començar el Jubileu a les diòcesis de tot el món. A Menorca el Jubileu de l’esperança es va inaugurar amb una celebració solemne presidida pel bisbe Gerard, a la qual van participar fidels de les diferents comunitats parroquials i integrants de les diferents entitats diocesanes.

El tema central d’aquest Jubileu és l’esperança, una virtut molt necessària en els nostres dies. El Sant Pare manifesta que «esteim cridats a redescobrir l’esperança en els signes dels temps que el Senyor ens ofereix». En aquest sentit, encoratja a ser signes d’esperança per a la pau en el món, per a recuperar l’entusiasme per la vida (fent una crida a la natalitat), per als joves, els malalts, els migrants i els presos.

Per primera vegada en la tradició jubilar, el Papa Francesc va obrir dia 26 de desembre la segona porta del Jubileu 2025 a la presó de Rebibbia, a Roma. Amb aquest acte històric, el Papa va oferir a les persones preses un signe concret de proximitat i una invitació a mirar al futur amb esperança, amb un renovat compromís per la vida.

Sens dubte, el Jubileu ens mostra que la Misericòrdia de Déu és per a tots. No oblidem que el Jubileu és una experiència personal però també comunitària per a renovar una esperança que estigui fonamentada en la fe, la veritat i la caritat.

Aquest Any Sant interpel·la a tot el Poble de Déu a reflexionar com miram i acollim als altres, a meditar si som realment transmissors d’esperança en el nostre entorn i en la societat, i a transformar-nos per a ser un signe de caritat vertadera. En la missa d’obertura del Jubileu, el bisbe Gerard va explicar que la diòcesi de Menorca ha constituït un fons de solidaritat, administrat per Càritas, per a garantir un habitatge digne, amb una aportació inicial de 100.000 euros, una quantitat a la qual es podran sumar altres aportacions particulars.

Així mateix, el Bisbe va manifestar que, per adquirir la indulgència jubilar a Menorca, és important practicar obres de misericòrdia col·laborant amb un voluntariat a Càritas, Pastoral de la Salut, Pastoral Penitenciària, Mans Unides, entre d’altres entitats i moviments que realitzen un servei constant en bé de les persones més vulnerables.

Com Jesús, tinguem la capacitat de fer somiar, humanitzar i dignificar a tothom. Que aquest camí sinodal que l’Església ha viscut ens comprometi, guiats per l’Esperit Sant, a viure un Jubileu marcat per l’esperança, la veritat i la caritat, amb la il·lusió de compartir a tots que Déu ens estima sense límits i que l’esperança mai defrauda.