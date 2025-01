El candidato de Los Verdes a la Cancillería alemana, Robert Habeck, propone que su país duplique el gasto en defensa, aterrado por la amenaza que supone la proximidad de la inmensa Rusia de Vladímir Putin. Quién lo iba a decir, cuando en tiempos no tan remotos el tablero de juego era el contrario, la criminal Alemania nazi fue aplastada por los rusos a un precio altísimo. El caso es que una se pregunta si Los Verdes, con esa imagen naïf que transmiten de vegetarianos pálidos y austeros que viajan en bicicleta, son partidarios del rearme, de convertirse en el matón del colegio, de gastar hasta lo que no tienen para comprar juguetes que criarán óxido en unos almacenes, ¿qué propondrán la derecha y la extrema derecha, históricamente partidarias del militarismo feroz? Muchos habríamos creído que los ecolos suelen ser pacifistas, pero parece que ya no. Lo que ha pasado en su vecina Ucrania sirve a muchos para vaticinar una suerte de tercera guerra mundial. Su premisa es tan alucinante como esto: «Alemania debe lograr que nuestro ejército esté en condiciones de defendernos para que nunca tenga que actuar». La clásica maniobra de ser más chulo que nadie. La táctica de los narcotraficantes y el crimen organizado para convertirse en intocables, acumular más armas y munición que tu adversario. En un mundo que se desangra de muchas maneras, donde la desigualdad económica y social, en vez de desaparecer, aumenta, promover el despilfarro de millones y millones de euros en chatarra me resulta completamente demencial. El argumento de quien quiere forrar de oro los bolsillos de una industria muy poderosa que, a la hora de la verdad, basa su negocio y su éxito en la acumulación de cadáveres.