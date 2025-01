Amb una exemplar organització, l’exemplar grup ecologista de la nostra illa, el GOB, ens va fer seure pel terra de la plaça de la Conquesta de Maó a centenars de participants per acabar l’any 2024.

Ens van repartir asseguts en una gràfica dibuixada sobre el paviment on es mostrava clarament que l’arribada de més turistes damunt l’Illa s’acompanya negativament d’una disminució de la renda per càpita. Més turistes més pobresa. I això passa per tot. Fet que ha motivat protestes en molts indrets afectats per la saturació turística insostenible. Ja és un clam generalitzat que el turisme massiu és una indústria extractivista que deteriora el nivell de vida, deteriora l’entorn i deteriora els recursos de l’indret a on s’implanta. Completament insostenible. Tot i així, després d’aquest increment constant del nombre de turistes cada estiu el Consell ha decidit destinar 6 milions d’euros a Fitur, la fira de turisme que se celebra a finals de mes per seguir promocionant encara més el turisme damunt l’Illa. Una insensatesa, veritat?

El clam, «menys FITUR, més FUTUR» el vam proferir divertits tots els participants reiterades vegades. Ens ho vam passar molt bé, un matí assolellat i quantitat de gent conversant i prenent consciència que cal cuidar el futur dels nostres descendents.

Aquesta és la fórmula que sí que té futur. El món, aquest món afectat per una crisi climàtica accelerada i una escalada bèl·lica esgarrifosa, només l’arranjarem si ho fem amb alegria i diversió. I amb sensatesa, clar. Som-hi, és urgent!