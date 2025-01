Directo al grano: Al parecer 2025 promete ser un año de aúpa. A year to remenber. ¿Et pourquoi? Pues porque el gobierno ha dictado una directiva por la cual todos vamos a sufrir de Francoflebitis aguda hasta el día 21 de noviembre. Nada menos que se organizarán 100 actos (¡100, señores, 100! Igual que hacían los emperadores romanos al decretar un año de fastos y orgías para calmar al pueblo) para exaltar la muerte de una persona y para explicarnos lo que nadie desconoce (a excepción de los analfabetos voluntarios o inducidos). Sí, será una flebitis generalizada en la que la sangre de la democracia se coagulará momentáneamente al no poder circular libremente por el interés personal del actual residente en La Moncloa por camuflarse ante los focos de corrupción que le acorralan.

Utilizando la muerte del militar, el pibe quiere confundir a la población intentando hacer creer que la libertad comenzó cuando falleció Franco pero lo único que desea es intensificar hasta límites abusivos la polarización que ha creado protegiendo la corrupción más densa, que incluso le hace proponer modificar los procesos judiciales para sus imputados más cercanos para los que exige impunidad.

Veamos: Franco falleció pacíficamente de tromboflebitis en su cama del hospital rodeado del afecto de millones de españoles. Eso fue así, quiérase o no. Muchos lo vivimos. Y eso es algo que algunos nunca se han podido perdonar. Son los que sacan el francomodín ante sus entornos mas fanatizados cuando la desesperación les ahoga. Según recordó Arcadi Espada en la madrugada del pasado sábado 11 en su Yira-Yira semanal (una audición imprescindible) «querer recordar ahora los grotescos sorbitos de champagne que algunos se tomaron aquel 20 N cuando falleció el general es celebrar su propia derrota al no haber sido capaces de derrocar en vida al militar», el que creó la clase media en España que fue la que propició luego la llegada de la democracia. Más: Es celebrar «lo cobardes e impotentes que hemos sido» al no haber sabido derrotar a un dictador. Una evidencia más de que el sanchismo, en su mimetismo con su PSC, ha asumido ya, con satisfacción, la celebración de derrotas como las que celebra su brazo catalán recordando la del 11-S en Cataluña.

Repitámoslo:

1- La izquierda y el nacionalismo radical querían la ruptura, el lío y el enfrentamiento pero fueron los Procuradores franquistas de las Cortes quienes impusieron una Transición pacífica, regulada y sin traumas. 2- Nunca hubo un vacío de poder ni el Estado se desmoronó, ni hubo revuelta alguna ni acceso violento al poder. Eso fue decisivo para que casi dos años después (repitámoslo: casi dos años después) se pudiera votar en libertad (...sin ira, libertad...) 3- Sin la voluntad personal e intransferible del Rey Juan Carlos I la democracia no habría sido posible. 4- Todo ulterior relato desenfocado e interesado es pura construcción voluntarista. Así pues, un consejo: mejor construyan en positivo en lugar de hurgar siempre en la misma y cansina herida. Y dejen ya de mentir y manipular.

Hace unos días un grupo de intelectuales españoles han presentado un Manifiesto a favor de boicotear cualquier acto ‘en torno a Franco de aquellos que dicen celebrar la libertad echando mano de la discordia, su mayor amenaza, y de la reconciliación, promoviendo el encono civil. Los españoles ya estamos reconciliados. Lo hizo una abrumadora mayoría en 1978, y dio a ese pacto el nombre de Constitución. La única fecha de celebración posible y deseable’. Nos sumamos.

Notas:

1- Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz. Diálogo de actualidad: ‘Díganos Hermanísimo ¿dónde está su oficina? Respuesta: ’Ah, UM, AM, OMMM...’. ‘Hermanísimo, díganos ¿quién le creó su puesto de trabajo? ‘Ah, UM, AM, OMMM...’. ‘Hermanísimo, díganos ¿cómo se enteró de la plaza? ‘Ah, UM,AM... Google... OMMM.’. ‘Hermanísimo díganos por favor ¿Dónde está su residencia fiscal, vive Ud. en España o en Portugal? ‘Uy, UM, AM, OMMM...’. ‘Hermanísimo, díganos ¿cobra Ud. a final de mes? ‘Uy, sí, sí, cada mes, claro’. Y así sucesivamente. ‘No hay más preguntas Señoría’.

2- «El feminismo puritano y el wokismo han acabado derivando en una forma autoritaria de control social» (Peggy Sastre, filósofa francesa, El Mundo 11/1/25)).

3- Desde el recordado General Baldomero Hernández al admirable General Luis Alejandre, y sin olvidar al amigo Jaime Coll, es un orgullo que Mahón sea la cuna, otra vez, de nuevos militares españoles de alta graduación, todos ellos con una brillante hoja de servicios y una vasta cultura.

4- Este pasado domingo un comentarista de este Diario proponía inocentemente la instauración de un ‘Día de la Libertad’ para conmemorar la llegada de las libertades democráticas en España. Se olvida de que ya existe: es el 6 de Diciembre, Día de la Constitución de 1978. Too late, sorry.