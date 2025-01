Està més que demostrat que el voluntariat és font de gratificació i perseverança i com prova exemplar tenim els voluntaris de l’Illa del Rei, que diumenge darrere diumenge des de fa més de 20 anys, sense interrupcions, travessen amb una zodiac des del moll de Fontanilles, des Castell, fins al moll de l’Illa del Rei, per continuar fidels en les labors de restauració i conservació de l’antic hospital. Amb l’excepció, però que quan les onades provocades pel vent del nord impedeixen embarcar en el moll habitual, també conegut pel moll de l’Hospital, anem a embarcar en un altre punt més accessible. Aquest diumenge passat, vent gèlid del nord, la zodíac carregada amb molts voluntaris, la majoria d’edat provecta i ben abrigats, va salpar del moll davant del Club Nàutic del Port de Maó amb la perseverança i alegria que ens mou cada diumenge.

Vet aquí que de sobte els motors s’aturen a mitja travessa. No hi ha manera de posar-los en marxa de nou. Ens hem quedat sense combustible malgrat que el marcador assenyala erròniament que el dipòsit sí que està ple. Ja veus que amb paciència i sense pànic, en un port sense barques per la inclemència meteorològica que ens poguessin ajudar, els voluntaris acceptant la nostra sort ens deixem portar pel vent a la deriva i cada vegada més fred, només escalfats pel valor d’estar tots plegats. I la sort, és que el vent gèlid ens va portar fins al moll del Fonduco en comptes de les penyes. Un altre miracle a afegir al miracle de continuar junts després de 20 anys. El voluntariat és font de satisfacció i comprovat, també de valor.