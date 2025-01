«Habla pueblo, habla». Y el pueblo habló. Le siguieron «Libertad sin ira» y «Un pueblo es». Fueron -y siguen siendo- canciones pegadizas, testimonio de un momento irrepetible para España y los españoles. Un momento de ilusión en la que nadie sobraba. En el que nadie sobró. Aquellas dos Españas de Machado por fin se reconciliaban y se fundían en un sincero y mutuo abrazo.

Han pasado casi cincuenta años y aquellas dos Españas vuelven a bostezar y a helarnos el corazón. No hay canción que nos una, sino todo lo contrario. El pueblo no habla. Y el pueblo no es «abrir aquella ventana, y respirar». Ahora hay barrotes para que no entren. Antes, para que no salieran. Y el rencor de viejas deudas que decían los viejos, nos lo recuerdan ahora quienes no habían aún nacido en los setenta.

Ellos son ahora el motor de la ira sin libertad. Del rencor. De la tensión que a Zapatero le convenía que hubiese. Y el pueblo ahora calla. Y si no calla, sin duda, lo callarán, parafraseando la canción de Jarcha.

Umberto Eco en «A paso de cangrejo», dibuja a la perfección a nuestro amigo Sánchez. ¿Será su libro de cabecera? «Para crear provocaciones en cadena, no has de hablar solo tú, sino que debes dejar entera libertad a tus colaboradores más insensatos. No hace falta pasarles consignas; si los has elegido bien, actuarán por su cuenta, entre otras cosas para imitar al jefe, y cuanto más insensatas sean las provocaciones, mejor». ¿Alguien conoce a alguien?

«El victimismo es típico de todos los populismos. La posibilidad de quejarse diariamente del complot permite aparecer todos los días en los medios para denunciar al adversario». ¿A qué nos suena?

«El vendedor no se preocupa de que su discurso le parezca globalmente coherente al cliente; le preocupa que, de entre todas las cosas que dice, a usted de repente le puede interesar alguna, sabe que reaccionará al único estímulo al que puede ser sensible y que, una vez que se haya fijado en él, habrá olvidado otros...». ¿Escuchan las necesidades del pueblo chulísimo?

«El populismo es una forma de régimen que pretende pasar por encima de la mediación parlamentaria y tiende, por tanto, a establecer una relación plebiscitaria inmediata entre el líder carismático y las masas». ¿Quién pasa del poder legislativo?

Umberto Eco falleció dos años antes de que el marido de Begoña lograra gracias al ‘fallo’ de un juez acceder a la presidencia del Gobierno. La compilación de escritos, más de diez años antes. El ‘copia y pega’ tiene pues autor conocido y reconocido. Y aplaudido por todos... los suyos. Su pueblo, vamos.

¿Qué es ser pueblo?